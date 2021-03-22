Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик

Главы МИД стран ЕС считают, что Москва взяла курс на конфронтацию с Брюсселем, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Говорят, что наглость - это второе счастье. Но вряд ли жителей Евросоюза осчастливят выходки еврочиновникрв и евродепутатов, загонявших отношения с Россией в безысходный тупик все последние годы и таки добившихся своего.

Не Москва взяла курс на конфронтацию, господин Боррель - это был как раз ваш выбор еще в те времена, когда Вашим предшественникам не хватило духа назвать киевский майдан госпереворотом, а крымчан - такими же европейцами, как и косоваров с северными киприотами.

Москва же жила, живет и будет продолжать жить в полном соответствии с цивилизационными стандартами. Когда защищают нуждающихся в помощи, а не ищущих выгоды, и когда человеческая порядочность превыше евроатлантической геополитики, выдаваемой за европейские ценности. Даже если это не нравится кому-то в Брюсселе.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.