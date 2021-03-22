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Рубрика: Власть

Косачев: Министр обороны Британии подложил большую свинью НАТО

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
Когда все встает на свои места.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подложил большую свинью военным стратегам США и их союзников по НАТО. В интервью BBC он объяснил решение британских властей увеличить на 40% ядерный арсенал укреплением противоракетной обороны России. Вот цитата:

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Мы наблюдаем значительное увеличение инвестиций России в противоракетную оборону, они запланировали и развернули новые средства. Если мы хотим, чтобы средства ядерного сдерживания оставались заслуживающими доверия, они должны иметь возможность выполнить свою задачу".

Само по себе такое решение - явное нарушение договора о нераспространении ядерного оружия и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок. Но примечательно еще вот что. Сказано это после одностороннего и ничем не мотивированного выхода США из советско-американского Договора об ограничении систем противоракетной обороны (который в период его действия 1972-2002 гг. как раз и выполнял блестяще функцию ядерного сдерживания) и после последовавшего вслед за этим размещения американских систем ПРО на территории ряда их европейских союзников по НАТО вблизи границ России.

Все это время западники лицемерно утверждали, что, во-первых, системы ПРО никак не связаны со стратегическими ядерными вооружениями и что, во-вторых, эти системы никак не направлены против России.

Западники, включая, разумеется, и ближайшего союзника США по НАТО Великобританию.

Так когда же лгала Великобритания, господин министр, тогда или сейчас? Как тут не вспомнить великого Булгакова с его "какой-то девицей со скошенными к носу от постоянного вранья глазами"...

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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