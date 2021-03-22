Оформить в собственность можно будет любые гаражи и землю под ними. За исключением "ракушек". Фото: photoxpress

Соавтор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников уже рассказывал нашим читателям о содержании нового законопроекта. Но мы попросили его прокомментировать и те поправки, в сочетании с которыми документ обретает окончательную форму.

Павел Владимирович, закон о гаражной амнистии - второй после дачной амнистии "закон массового применения", он затронет интересы миллионов автовладельцев. Поэтому важно, чтобы люди получили о нем полную информацию. Что изменилось в законопроекте после его принятия в первом чтении?

Павел Крашенинников: Действительно, вслед за "дачной амнистией" закон позволит наконец решить многолетнюю проблему, когда люди не в силах легализовать и оформить свое имущество. Мы знаем, что во многих городах с гаражами, особенно в гаражных объединениях, огромное количество проблем. Миллионы граждан сегодня лишены возможности оформить право собственности на свои гаражи, хотя пользуются ими долгие годы, большинство - еще с советских времен.

Проблема - в отсутствии необходимых документов как на сами гаражи, так и на земельные участки под ними и, соответственно, в невозможности оформить одно без другого.

Регистрация права собственности будет одновременно и на земельный участок, и на сам гараж. Оплачивать госпошлину владельцам не придется

В этом законе мы предложили для граждан механизм упрощенного бесплатного оформления прав на такие гаражи, находящиеся в их фактическом пользовании, и одновременно на землю под ними. Обращаю внимание, что это право граждан, но не обязанность.

Сразу после появления проекта закона забеспокоились владельцы тех гаражей, кто сооружал их не на "всю оставшуюся жизнь", а как времянки, сваренные из металла. Что в итоге решили с землей под ними?

Павел Крашенинников: В первом чтении "гаражная амнистия" касалась только капитальных гаражей, которые построены до 30 декабря 2004 г., когда был введен в действие Градостроительный кодекс. Тогда были установлены новые правила застройки и возведения объектов капитального строительства, по которым старые гаражи, конечно же, не вписывались. Сюда подпадают как отдельно стоящие индивидуальные гаражи, так и строения в гаражных, гаражно-строительных кооперативах.

Ко второму чтению мы распространили "гаражную амнистию" не только на капитальные гаражи, но и на некапитальные металлические сооружения, которые возведены также до 30 декабря 2004 года. Но при условии, что земля была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу именно под строительство гаражей и находится у ГСК в бессрочном пользовании, либо если право бессрочного пользования переоформлено в действующую аренду. При этом речь не идет о так называемых "ракушках".

Люди опасаются, как бы упрощенное оформление гаража не превратилось в мытарства: подашь одну бумагу - принеси следующую, а еще надо зарегистрировать да получить документ, а все конторы - в разных околотках…

Павел Крашенинников: Закон избавляет граждан от такого "хождения по мукам". Процедура максимально упрощена. К тому же органы местного самоуправления будут оказывать гражданам помощь при оформлении земельных участков и самих гаражей.

Гражданину достаточно будет подать одно заявление в муниципалитет с приложением имеющихся документов. Основанием оформления могут являться любые подтверждающие документы, такие, как справка о членстве в кооперативе или выплатах в нем пая, документ о распределении гаража, чеки об оплате эксплуатационных платежей, документы технической инвентаризации.

В законе определен перечень документов, которые будут считаться подтверждением права гражданина на гараж. Но возможны и другие документы, перечень которых, исходя их местных условий, вправе дополнительно определить региональное руководство.

Регистрация права собственности будет осуществляться одновременно и на земельный участок, и на сам гараж - по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего земельный участок. Поэтому оплачивать госпошлину владельцам также не придется.

Закон избавляет граждан от "хождения по мукам". Процедура оформления ­гаража в собственность максимально упрощена

После государственной регистрации прав собственник не должен бегать по присутственным местам, выписки из ЕГРН ему обязан передать уполномоченный орган регионального Росреестра. Кроме того, граждане освобождаются от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он может проводиться органом государственной власти или органом местного самоуправления (в том числе, в ходе комплексных кадастровых работ).

Еще одна больная тема - гаражи по наследству. Сегодня ими зачастую владеют потомки, а некоторые и вовсе были куплены. Права нынешних владельцев будут признаны?

Павел Крашенинников: Эта проблема широко обсуждалась, и во втором чтении была принята, на мой взгляд, правильная и справедливая формулировка. В тексте закона теперь прямо указано, что наследники граждан, которым были распределены участки под строительство гаража, смогут оформить права на эти объекты в рамках "гаражной амнистии".

Закон защищает и права покупателей, а также граждан, которым было передано членство в гаражных кооперативах. Граждане, которые приобрели гаражи у первоначальных владельцев, также смогут воспользоваться "гаражной амнистией" и оформить право собственности на земельный участок и гараж.

Земля под гаражом перейдет в собственность владельца. Но в гараж надо еще попасть. Не окажется ли так, что дорога к гаражу принадлежит другому владельцу и придется платить за проход или проезд?

Павел Крашенинников: Если речь о земельных участках общего пользования, то использование их гражданами для прохода или проезда к гаражам осуществляется свободно и без взимания платы. Закон уточняет, что никто не вправе ограничивать доступ к данным объектам собственников гаражей или граждан, использующих гаражи.

Хотел бы обратить внимание на то, что с принятием этой "амнистии" мы не все проблемы решаем, потому что у нас существуют огромное количество гаражных объединений, более 36 тысяч, и там есть дороги, мойки, огромное количество объектов общего пользования. Это тоже нужно оформлять. И в тексте закона мы отмечаем, что должен быть специальный закон о гаражных объединениях, где как раз решаются вопросы их организации деятельности, а также вопросы, связанные с объектами общего пользования. Поэтому, конечно, работа еще предстоит большая. После "гаражной амнистии" будем предлагать закон о гаражных объединениях.

В ряде законодательных актов установлены особые права для инвалидов. В связи с принятием гаражной амнистии они будут меняться?

Павел Крашенинников: Гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью закрепляются и в новом законе. В нем прямо указывается, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража или для стоянки их средств передвижения вблизи места жительства. Места для стоянки предоставляются бесплатно.

Думается, что в целом закон о "гаражной амнистии" позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами.

Когда начнет действовать новый, упрощенный порядок оформления гаражей и как долго он будет продолжаться?

Павел Крашенинников: Мы предложили установить срок вступления закона в силу с 1 сентября 2021 года. Таким образом, дано время регионам и муниципалитетам, чтобы они успели подготовиться. Регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей и земельных участков под ними, проведению кадастровых работ, а также по определению перечня дополнительных документов.

Срок действия "гаражной амнистии" - 5 лет, то есть до 1 сентября 2026 года.