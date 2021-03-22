Кратеры Титана признаны "идеальной колыбелью" для новой жизни

Ученые давно говорят об уникальном химическом составе Титана - крупнейшего спутника планеты Сатурн. Его поверхность покрыта органическими углеводородами, а ледяная корка скрывает под собой настоящий океан. Раньше считалось, что зарождение жизни там невозможно - он слишком холодный. Однако, согласно новому исследованию, крупные астероиды и кометы, врезающиеся в Титан, могут смешивать воду с органикой и нагревать их. Образующиеся кратеры, таким образом, могут стать идеальным местом для зарождения жизни. В ближайшие годы ученые намерены внимательно изучить два крупнейших кратера Титана и надеются найти в их ледяных слоях окаменелые бактерии.

- Идея очень захватывающая, - говорит Леа Боннефой, планетолог и эксперт по Титану из Парижского университета. - Вода может создать временный теплый бассейн. Если у вас при этом есть избыток органических соединений, которые циклически перемещаются с холодной поверхности вглубь океана, это дает огромный шанс для зарождения там жизни.

Водный океан Титана находится примерно на 100 километров ниже его коры. До сегодняшнего дня ученые гадали, могут ли падающие кометы и астероиды проламывать его замерзшую кору и перемешивать органический материал поверхности с водой внизу. Такой "первобытный суп" - прямой путь к появлению сложных соединений и самой жизни. Ранее планетарный геолог из Университета Кампинаса Альваро Пентадо Кроста с коллегами смоделировали удар, в результате которого образовался крупнейший кратер титана Менрва шириной 425 километров. И пришли к выводу, что это более чем возможно, сообщает Science.

Менрва появилась миллиард лет назад от удара космического объекта шириной 34 километра, летящего со скоростью семь километров в секунду. Согласно разработанной модели, из-за высокой температуры в кратере образовалось озеро, которое просуществовало около миллиона лет, пока не застыло. Этого времени было вполне достаточно, чтобы там могла появиться жизнь.

Более того - по словам Кросты, чтобы пробить ледяной панцирь Титана, нужно гораздо меньше энергии. Например, сейчас ученые дистанционно ищут следы жизни в Селке - кратере шириной 90 километров. Считается, что Селк намного моложе Менрвы. Возможно, ему всего несколько сотен миллионов лет. "На Селке гораздо больше шансов найти во льду какие-то окаменелые бактерии", - говорит Кроста.

Селк - это запланированная площадка для посадки миссии NASA Dragonfly, автономного беспилотного летательного аппарата с ядерным двигателем стоимостью в один миллиард долларов. Согласно последним планам ученых, он будет запущен в 2027 году и прибудет на Титан в 2036-м. Если удар действительно смог пробить ледяную корку, Dragonfly это выяснит. Более того - ученые хотят посетить и другие кратеры. И хотя Менрва находится не очень удобно для аппаратов, запущенных с Земли, ученые рассматривают и ее как место посадки будущих миссий.