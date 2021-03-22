Курс биткоина на биржах Турции приблизился к 100 тысячам долларов

Биткоин, который многие аналитики называют "пузырем", сегодня днем на биржах Турции выросла до 752,4 тысячи турецких лир, что по актуальному курсу составляет примерно 94 тысячи долларов.

Но по расчетам одного из крупнейших агрегаторов криптовалютных данных CoinGecko, работающего с начала 2014 года, нынешняя стоимость биткоина составляет лишь 58 тысяч долларов. А обвал турецкой лиры на 13,2% по отношению к биткоину и доллару США объясняется увольнением главы Центрального банка Турции. Правда, решение об отставке Наджи Агбала президент Турции Реджеп Эрдоган принял еще в субботу, 20 марта.

Однако ранее соучредитель и экс-гендиректор криптобиржи BTCC Бобби Ли прогнозировал, что биткоин подорожает уже этим летом до 100 тысяч долларов. То есть, его расчеты оправдались на три месяца раньше. А далее, по мнению этого эксперта, нынешний бычий тренд доведет стоимость главной цифровой монеты до 300 тысяч долларов, но затем "пузырь лопнет".