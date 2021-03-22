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22.03.2021 14:32
Рубрика: Экономика

Курс биткоина на биржах Турции приблизился к 100 тысячам долларов

Текст: Александр Проценко

Биткоин, который многие аналитики называют "пузырем", сегодня днем на биржах Турции выросла до 752,4 тысячи турецких лир, что по актуальному курсу составляет примерно 94 тысячи долларов.

Фото: iStock
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Но по расчетам одного из крупнейших агрегаторов криптовалютных данных CoinGecko, работающего с начала 2014 года, нынешняя стоимость биткоина составляет лишь 58 тысяч долларов. А обвал турецкой лиры на 13,2% по отношению к биткоину и доллару США объясняется увольнением главы Центрального банка Турции. Правда, решение об отставке Наджи Агбала президент Турции Реджеп Эрдоган принял еще в субботу, 20 марта.

Однако ранее соучредитель и экс-гендиректор криптобиржи BTCC Бобби Ли прогнозировал, что биткоин подорожает уже этим летом до 100 тысяч долларов. То есть, его расчеты оправдались на три месяца раньше. А далее, по мнению этого эксперта, нынешний бычий тренд доведет стоимость главной цифровой монеты до 300 тысяч долларов, но затем "пузырь лопнет".

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