Лавров совершил прогулку по реке Лицзян в маске с ироничной надписью

Глава МИД РФ в ходе визита в китайский Гуйлинь побывал на экскурсии по реке Лицзян.

Расположенный на юго-западе КНР город Гуйлинь является одним из самых живописных в стране. Главными туристическими достопримечательностями здесь являются характерные для этой части Поднебесной карстовые пейзажи. Весь город находится под охраной государства как национальный парк.

Совершая речную прогулку, Лавров сфотографировался на палубе в маске, которую ему накануне подарили в честь дня рождения журналисты. На маске в шутливой форме описано отношение к введенным по всему миру карантинным мерам из-за пандемии коронавируса.

После экскурсии Сергей Ларов провел встречу с китайским коллегой ВАН И. Переговоры продолжатся и завтра, 23 марта.