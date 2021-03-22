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Рубрика: В мире

Лавров назвал санкции главным инструментом Запада на международной арене

Текст: Юрий Когалов
Западные страны разучились применять классическую дипломатию, их главным инструментов на международной арене стали санкции. Такое мнении выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.
Фото: Ситдиков/РИА Новости Фото: Ситдиков/РИА Новости
Фото: Ситдиков/РИА Новости

"Считаю главным инструментом действий не только США, но и Запада в целом на международной арене именно санкции. Они по большому счету разучились применять классическую дипломатию", - отметил Лавров. По его словам, "дипломатия - это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов". Когда же стороны переходят к ультиматумам, это уже не дипломатия. Но западные страны идут еще дальше, когда они встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям, обратил внимание российский министр.

Фото: REUTERS
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"Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же "инстинкты", проявляемые уже новой администрацией США", - напомнил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что ЕС уже ощутил последствия такого подхода к дипломатии. "Европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то", - отметил Лавров.

По его мнению, инициативы, направленные на исключение санкций из легитимного прииска инструментов, заслуживают всяческой поддержки. "В ООН Венесуэла выступила с предложением создать коалицию против односторонних принудительных мер. В организации, кстати сказать, есть специальный представитель, специальный докладчик по вопросам преодоления односторонних санкций. Докладчик выступает с очень взвешенными, объективными оценками. Такого рода инициативы должны поощряться", - заявил Лавров.

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