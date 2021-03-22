Лавров назвал санкции главным инструментом Запада на международной арене

Западные страны разучились применять классическую дипломатию, их главным инструментов на международной арене стали санкции. Такое мнении выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

"Считаю главным инструментом действий не только США, но и Запада в целом на международной арене именно санкции. Они по большому счету разучились применять классическую дипломатию", - отметил Лавров. По его словам, "дипломатия - это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов". Когда же стороны переходят к ультиматумам, это уже не дипломатия. Но западные страны идут еще дальше, когда они встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям, обратил внимание российский министр.

"Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же "инстинкты", проявляемые уже новой администрацией США", - напомнил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что ЕС уже ощутил последствия такого подхода к дипломатии. "Европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то", - отметил Лавров.

По его мнению, инициативы, направленные на исключение санкций из легитимного прииска инструментов, заслуживают всяческой поддержки. "В ООН Венесуэла выступила с предложением создать коалицию против односторонних принудительных мер. В организации, кстати сказать, есть специальный представитель, специальный докладчик по вопросам преодоления односторонних санкций. Докладчик выступает с очень взвешенными, объективными оценками. Такого рода инициативы должны поощряться", - заявил Лавров.