Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в китайский город Гуйлинь. На вторник, 23 марта, запланированы его переговоры с главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И.

Ожидается, что министры обсудят стратегическое взаимодействие двух стран и организацию контактов на высшем и высоком уровнях. "Наряду с решением двусторонних вопросов, министры рассмотрят ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии, пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями, введенными для борьбы с распространением инфекции", - сообщили представители российского МИД. - В центре внимания дипломатов будет также подготовка мероприятий по случаю 20-летия со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами".

Гуйлинь - один из самых живописных городов Китая. Он находится под охраной государства как национальный парк. Кроме гор, город знаменит лесами коричника - вечнозеленого дерева, который достигает в высоту 15 метров. Из Китая Лавров отправится на переговоры в Южную Корею, пишет ТАСС.