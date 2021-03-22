Лавров призвал уйти от использования подконтрольных Западу платежных систем

Переход к расчетам в национальных валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем снизит уязвимость РФ и КНР перед американскими санкциями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

Глава МИД РФ подчеркнул, что США поставили своей задачей ограничить возможности технологического развития России и Китая, именно поэтому необходимо "снижать санкционные риски" и делать это нужно путем укрепления технологической самостоятельности внутри стран. По его словам, это можно сделать путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. "Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", - добавил глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что жизнь заставляет Россию выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии, причем таким образом, чтобы не зависеть от "причуд", которые демонстрируют западные страны. По его словам, Запад пытается сохранить свое доминирование в мире за счет сдерживания развития других стран. Однако эта политика в итоге закончится провалом. "Исторический процесс все равно возьмет свое", - заявил Лавров.