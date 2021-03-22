Лавров: Россия изучает опыт других стран по созданию "прививочных паспортов"

Во всем мире власти пытаются определить способ наладить жизнь своих граждан в условиях, когда коронавирусная инфекция продолжает представлять серьезную опасность. В этом контексте обсуждается тема создания так называемых "прививочных паспортов". Россия изучает опыт и подходы разных стран к этому вопросу. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

"Это сейчас актуальная тема. Все пытаются определить пути продолжения нормального функционирования стран, народов и граждан в период, когда коронавирусная инфекция еще остается достаточно серьезным вызовом для многих регионов мира", - отметил Лавров.

Министр напомнил, что инициативу о разработке "электронных паспортов здоровья" для международных поездок выдвинул еще в ноябре 2020 года на саммите "Группы двадцати" председатель КНР Си Цзиньпин. "Видим, как в Китае предпринимаются соответствующие шаги. Изучаем китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу, в том числе в рамках Евросоюза", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, "важно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив", соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход. "Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата ущемляло права человека и права путешественника", - заявил Лавров.

"Убежден, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки - а такая тенденция уже налицо - сможем совместно сделать все необходимое для скорейшего открытия границ и восстановления взаимных поездок", - отметил министр.