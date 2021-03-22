Лукашенко напомнил о важности исторической памяти

Неутихающей болью отзывается в сердцах белорусов скорбная дата 22 марта 1943 года, когда немецкие оккупанты и их пособники стерли с лица деревню Хатынь.

Сгорев заживо, лютую смерть приняли 149 безвинных жертв, среди которых более половины были дети. За годы Великой Отечественной войны подобную страшную судьбу "разделили жители тысяч белорусских городов и сел. Многие из них так и не возродились", - говорится в обращении президента РБ, которое он направил в понедельник соотечественникам по случаю 78-ой годовщины Хатынской трагедии.

Белорусы, подчеркнул Александр Лукашенко, свято хранят память обо всех жертвах минувшей войны. "Мы не забыли, что эти зверства совершались, в том числе под флагами, которые сегодня нам пытаются навязать в качестве национальных символов. Такое историческое беспамятство сродни кощунству", - выразил убеждение белорусский лидер, слова которого цитирует его пресс-служба.

"Пусть скорбные колокола Хатыни сегодня услышат те, кто сеет зерна зла и ненависти, пытаясь расколоть страну, разрушить мир и спокойствие в нашем обществе. Этому не бывать, потому что мы единый народ и хорошо знаем: трагедия может повториться, если о ней забывают. Память народа священна. Беларусь помнит прошлое во имя будущего", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Выступая накануне на республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", он подчеркнул, что фашистская идеология, которая начинается с идей расового превосходства, чужда белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом. В этой памяти много боли и страданий, в ней трагический исторический опыт. Это факт: Вторая мировая была не просто войной, она стала планомерным истреблением славянских народов.

Президент обратился и к тем, кто сознательно пытается возродить в стране символы нацизма. "Пусть это единицы (как говорят, в семье не без урода), но такие, к сожалению, есть и в современной Беларуси. Мы покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: "Иди и смотри!" Иди в Хатынь, Борки, Олу, Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам "Тростенец", "Яма", "Красный Берег".

В трагическом звоне Хатынского колокола, по словам Лукашенко, воедино слились детские крики, материнский плач и горькая отцовская скорбь миллионов белорусов, испытавших нечеловеческие страдания, но не покоренных и не побежденных. И пусть эти голоса из прошлого каждому поколению напоминают о том, как хрупок мир, как ценна человеческая жизнь и как легко все это потерять. И пока звучит этот колокол, Беларусь помнит.

"Нам никогда не забыть страшные страницы истории Великой Отечественной войны. Мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле. Мы это помним, и в этом наша сила", - констатировал белорусский лидер.