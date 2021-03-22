В Китае найдена 3000-летняя золотая маска цивилизации Шу

Китайские археологи обнародовали результаты новых раскопок, проведенных в последнее время в жертвенных ямах древнего города Саньсиндуй, на юго-западе Китая. Им удалось обнаружить более 500 реликвий, возраст которых превышает 3000 лет.

Как сообщило агентство "Синьхуа", новые важные открытия проливают свет на историю развития китайской цивилизации. Находки были сделаны при проведении раскопок в руинах города Саньсиндуй, который процветал несколько тысячелетий назад на территории современной провинции Сычуань.

Археологи обнаружили шесть ранее неизвестных науке жертвенных ям и свыше 500 различных предметов, возраст которых составляет около 3000 лет. Самые ценные артефакты были обнаружены при осмотре четырех из шести раскопанных ям. В них находились культурные реликвии, в том числе фрагменты золотых масок, золотая фольга, бронзовые маски, бронзовые деревья и большое количество изделий из слоновой кости, включая миниатюрные скульптуры.

Особое внимание обращает на себя золотая маска, извлеченная из жертвенной ямы №5. Больше всего археологов поразили в ней ее размеры. Это оказалось довольно крупное изделие длиной 23 сантиметра и высотой 28 сантиметров. К сожалению, исследователям удалось найти только половину этой маски, но даже извлеченный из земли фрагмент весит 280 граммов. По оценкам Лэй Ю, руководителя раскопок, целиком маска могла весить более 500 граммов.

Еще одна маска из золотой фольги была обнаружена в жертвенной яме №1. Она гораздо легче вышеупомянутой реликвии. Ее отличительной особенностью является приподнятый и заостренный нос. Ученые считают, что эта маска изначально крепилась к лицевой стороне какой-то скульптуры. В жертвенной яме №2 были найдены похожие на нее золотые маски, но они оказались сильно повреждены.

"Удивительно, но мы обнаружили и некоторые невиданные ранее предметы из бронзы, - говорит Лэй Ю. - Например, некоторые большие и изящные изделия из бронзы украшены причудливыми изображениями драконов и коров".

Также археологи обнаружили остатки шелка и текстильных изделий, и это первые подобные находки в Саньсиндуе. Найденные артефакты относятся к периоду древнего королевства Шу. Считается, что это был один из крупнейших центров производства шелка в Китае, причем есть мнение, что само это производство могло зародиться в королевстве Шу.

Добавим, что вновь найденные жертвенные ямы расположены рядом с двумя жертвенными ямами, обнаруженными еще в 1986 году. Они имеют правильную прямоугольную форму, их площадь варьируется от 3,5 до 19 квадратных метров. Вероятно, все вместе в древности они образовывали ритуальный комплекс, в котором люди древней цивилизации Шу приносили жертвы богам Неба и Земли и своим предкам, а также молились о процветании и мире.

Руины Саньсиндуй называют одной из величайших археологических находок человечества в XX веке. Это место было случайно обнаружено фермером, когда он рыл канаву в 1920-х годах. На сегодня раскопана площадь около 12 квадратных километров, найдено более 50 тысяч различных реликвий.

Кстати, в 1986 году в жертвенных ямах Саньсиндуя было найдено несколько изящных бронзовых голов, на которые были надеты золотые маски. Сами руины расположены в окрестностях современного города Гуанхань, примерно в 60 километрах от столицы провинции города Чэнду. Сансиндуй считается остатками легендарного королевства Шу, возникшего не менее чем 4800 лет назад и существовавшего на протяжении более чем 2000 лет.

Исследования последних лет показали, что королевство Шу имело обширные торговые связи. Артефакты, подобные бронзовым предметам из Саньсиндуя, археологи находили на центральных равнинах и в других районах вдоль реки Янцзы.