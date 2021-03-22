Мэрия Праги арендовала роскошный отель для зараженных COVID бездомных

Мэрия Праги арендовала роскошный отель, где бездомные, заразившиеся COVID-19, могут пройти курс лечения, а те, кто контактирует с кем-то, кто болеет этим заболеванием, могут изолироваться. В четырехзвездочном пражском отеле в центре города разместилось около 250 человек.

Заместитель директора городского центра социальных услуг (CSSP) Людмила Томесова сообщила Reuters, что проживающим в отеле предложено трехразовое питание, полное медицинское обслуживание, телевидение и другие удобства на время выздоровления, добавив, что гостиница заполнена на сто процентов. По ее словам, мэрия Праги, в которой проживает около 4500 бездомных, помогает людям найти приют и получить доступ к другим услугам после того, как у них был зафиксирован отрицательный результат теста на коронавирус, и они покидают гостиницу.

Чешская Республика стала одной из наиболее пострадавших стран мира во время пандемии. Смертность от коронавируса достигла почти 25 тысяч исходов в стране с населением 10,7 миллиона человек. За последнюю неделю уровень инфицирования в Чехии на душу населения стал третьим по величине в мире.