"Меркель недовольна": дебаты канцлера и премьеров земель по карантину прерваны

Видеосовещание канцлера Германии Ангелы Меркель с премьерами земель об ужесточении карантина прервано. Сенсационную новость сообщает Die Welt со ссылкой на участников встречи. Согласно утечкам, в целом достигнута договоренность продлить локдаун до 18 апреля, однако по многим другим пунктам до сих пор нет согласия. Консультации, стартовавшие с часовой задержкой после 15.00 по берлинскому времени, к восьми вечера все еще не принесли плодов. Вместо того, чтобы выйти на пресс-конференцию и по традиции объявить об их итогах, канцлер вот уже больше двух часов занята тем, что "пытается в индивидуальном порядке найти компромиссы с отдельными главами регионов". "Меркель ими недовольна", - уточняет Spiegel online.

Дело неслучайно приняло столь драматичный поворот: нынешнее совещание - последнее по графику перед пасхальными каникулами (в этом году праздник приходится у католиков и протестантов на 4 апреля), когда немцам так важно навестить родных или уехать в отпуск. Поэтому решения Берлина и регионов все ждут с нетерпением. Ранее в СМИ просочились слухи о том, что власти собираются пустить в ход "план стоп-кран", возможность которого была оговорена еще в прошлый раз, и отозвать после 28 марта все обещанные послабления, вновь ужесточив карантин.

По данным Die Welt, Меркель подтвердила, что договоренность об "экстренном торможении" остается в силе, однако к нему прибегнут лишь в крайнем случае - там, где коэффициент заражений три дня подряд будет превышать 100 новых случаев на 100 тысяч жителей. "В условиях экспоненциального роста инфекций этого недостаточно", - уверена канцлер, выступающая за более суровые меры.

При этом те пункты, которые все же удалось согласовать, вовсе не выглядят образцом вольностей. Согласно последнему проекту резолюции, Берлин и регионы оставили в силе запрет на расширенные встречи даже в кругу семьи - послаблений на Пасху, подобных тем, что были на Рождество, ждать, судя по всему, не приходится. Один немец сможет встретиться лишь с одним родственником или другом, с которым не живет под одной крышей (дети до 14 лет не в счет). Первоначальный пассаж о том, что можно все же в виде исключения разрешить семейные встречи с мерами предосторожности, был удален, сообщает Spiegel online.

Так в чем же тогда разногласия? Например - в вопросах о том, вводить ли общенациональный комендантский час с запретом гражданам покидать дома в ночное время без веских причин, закрывать ли вновь школы и детские сады, запрещать ли туристические поездки по стране и за границу (в том числе на Майорку, где недавно был обнаружен британский штамм вируса "короны"). И, наконец, о том, как применять тот самый коэффициент заражений. Например, бургомистр Гамбурга Питер Ченчер ратует за максимально жесткий сценарий: если в федеральной земле средний показатель за семь дней превышает 100, "закрывать" нужно весь регион. А вот премьер Баварии Маркус Зедер, который всегда был против половинчатых мер, на удивление проявил гибкость, потребовав оставить в силе послабления карантина в отдельных округах, где эта цифра ниже.