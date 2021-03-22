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Рубрика: В мире

Меркель собирается продлить карантин в Германии и ввести комендантский час

Текст: Екатерина Забродина
Горизонт окончания локдауна в Германии снова отдаляется. В понедельник, 22 марта, во второй половине дня, канцлер Ангела Меркель проведет очередное видеосовещание с премьерами земель по борьбе с пандемией "короны". Не успели немцы обрадоваться хотя бы небольшим послаблениям, на которые согласились власти всего две недели назад, как Меркель хочет теперь отыграть все назад и добиться их отмены. Согласно утечкам, карантин в ФРГ собираются продлить, по меньшей мере, до 18 апреля. Кроме того, звучит предложение ввести ночной комендантский час на улицах немецких городов, пишет Deutsche Welle.
Фото: Matthias Kern/Getty Images Фото: Matthias Kern/Getty Images
Фото: Matthias Kern/Getty Images

Накануне Институт Коха признал, что рост инфекции пошел по нарастающей, и ФРГ накрывает третья волна "короны". Власти особенно опасаются распространения "британского" штамма, который признан более заразным. Как отмечает Spiegel online, на фоне проблем с вакцинацией правительство уже не может делать ставку на одни лишь прививки и тесты и вновь склоняется к политике запретов. "Я бы хотела обойтись без экстренного торможения, но это будет невозможно", - заявила канцлер в прошлую пятницу после совещания в кабмине по вакцинации. Напомним, этот план предусмотрен в том случае, если семидневный коэффициент заражений на сто тысяч жителей будет превышать отметку 100 хотя бы три дня подряд - что и произошло в среднем по стране и во многих землях с конца прошлой недели.

Фото: gettyimages
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Проект резолюции рекомендует вновь закрыть школы и детские сады там, где тесты не могут проводиться дважды в неделю и порог заболеваемости превышает 200. В округах, где он пересекает отметку 100, вводятся ограничения на ночной выход из дома. Гражданам настоятельно советуют отказаться от путешествий. Власти опасаются, что на Пасху немцы рванут на Майорку, которая больше не считается зоной риска. Не исключено, что туристам, возвращающимся из-за границы, придется не только сдать тест, но и посидеть на карантине. При этом документ рассматривает концепцию "отпуска с минимальным количеством контактов", который немцы смогут провести в пределах своей федеральной земли "на самообслуживании" - в съемных апартаментах, кемпингах или даже фургонах на колесах. Напомним, что ранее в Берлине и регионах одобрили идею "шоппинга по талонам", когда для похода в любой розничный непродовольственный магазин или торговый центр нужно записываться онлайн на определенный "сеанс".

Хотя в этих вопросах Меркель не может принудительно "спускать" единое решение в регионы, у которых есть право действовать самостоятельно, многие солидарны с канцлером и склоняются в пользу ужесточения мер. Премьер Баварии Маркус Зедер, негласно претендующий на лидерство в рядах консерваторов в год "супервыборов" и защищающий жесткий курс, прямо заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что пора пускать в ход "аварийный тормоз". Солидарность с Зедером уже проявили коллеги из Саксонии и Саара. Гамбург на выходных срочно отменил все планы по возобновлению розничной торговли, хотя школы пока остались открытыми.

А вот премьер земли Рейнланд-Пфальц, социал-демократка Малу Дрейер, которая вышла победительницей на недавних выборах в ландтаг 14 марта, хочет пойти своим путем и все же опробовать "модели открытости" - то есть локальное ослабление карантина. Благо, семидневный показатель здесь составляет пока 74. Местные власти хотят разрешить ресторанам и кафе обслуживать клиентов на летних верандах. "Цель состоит в том, чтобы по мере приближения каникул люди могли свободно гулять, проводить время в заведениях под открытым небом вместо того, чтобы лететь на Майорку!" - объяснила госпожа Дрейер. При этом открытие уличного питания будет происходить при соблюдении строгих условий: желающим посидеть в баре придется предъявлять отрицательный тест на "корону" и соблюдать общие меры защиты. Бранденбург также не прописал у себя план "экстренного торможения" - там полагаются на индивидуальную ответственность округов, но за ними будут строго следить. Наконец, премьер земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, избранный новым председателем ХДС, также выступает не слишком большим сторонником жестких мер - в отличие от своего потенциального конкурента в борьбе за пост канцлера, баварца Зедера. Как пишет Spiegel online, недавно власти одного из округов обратились в Дюссельдорф с просьбой разрешить им закрыть школы. Но местное министерство образования отклонило эту просьбу. Мэры Дуйсбурга и Дортмунда также попытались самостоятельно перевести на удаленку учебные заведения в своих городах, чем вызвали "раздражение" господина Лашета. Политик не раз заявлял, что с гражданами "не стоит обращаться, как с несовершеннолетними детьми", а одними запретами ковид не побороть.

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