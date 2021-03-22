Мезенцев: Недопустимо ставить под сомнение подвиг советского народа

"Нет срока давности у боли", - констатировал госсекретарь, добавив, что недопустимо ставить под сомнение горе, трагедии, страдания, гибель, которые пережили люди во время Великой Отечественной войны. "На священной земле Хатыни мы все это заново переживаем и осознаем, - рассказал Мезенцев. - Сейчас ряд западных лидеров пытается поставить факт подвига советского народа под сомнение. Здесь надо сказать: солнце встает утром и заходит вечером. Так же очевиден неоценимый вклад, который внесли в победу наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки".

Анализируя страницы совместной истории, госсекретарь вынужден был признать, что сейчас не все молодые люди одинаково здраво воспринимают подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Во многом, полагает он, "это вопрос к нам, старшему поколению. Если сомнения есть, надо понять, откуда они возникли. Мы не должны заставлять молодых людей возвращаться к памяти войны, а обязаны просто приглашать их к разговору", - пояснил Мезенцев.

Он особо подчеркнул о единстве лидеров Союзного государства в вопросах Великой Отечественной войны. Они помнят о подвиге народа и уважают его, противодействуют угрозам, которые могут повлечь искажение исторических фактов, резюмировал госсекретарь.