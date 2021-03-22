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22.03.2021 09:11
Рубрика: Общество

Мясников дал три простых совета на случай любой болезни

Текст: Василий Кошкин

Врач и телеведущий Александр Мясников дал три простых совета, которые помогут в случае любой болезни.

Фото: iStock
Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет

По его словам, во время недомогания следует изменить питание. По его словам, именно ложкой, ножом и вилкой люди "конструируют свое здоровье".

"Вот вы даже болеете инфекционной болезнью, и невольно начинаете питаться по-другому - уже организм что-то принимает, а что-то нет", - пояснил Мясников в эфире телеканала "Россия 1", посоветовав отказаться от белых продуктов (речь идет о мучном и сладком) и включить в рацион полкилограмма овощей и фруктов.

Кроме того, по его словам, необходимо внести изменения в образ жизни, увеличив физическую активность.

"Вы должны двигаться, вы должны пользоваться любым моментом. Лучше бежать, чем идти. Лучше идти, чем стоять. Лучше стоять, чем сидеть. Лучше сидеть, чем лежать. Движение - это жизнь", - заявил врач.

Мясников добавил, что обращаться к врачу следует лишь в том случае, если предыдущие советы не помогли.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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