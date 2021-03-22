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Рубрика: Власть

МИД: Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией

Текст: Юрий Когалов
Европейский союз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией. В настоящее время отношения между Москвой и Брюсселем оказались в кризисном состоянии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме "Россия - Европа: реалии и перспективы".
Александр Грушко. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Александр Грушко. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Александр Грушко. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Евросоюз не оказался готов к равноправному сотрудничеству. Все схемы, с которыми мы не соглашались, предусматривали механистическое следование России в фарватере европейских стандартов, принципов и так далее. С какими-то странами, как мы видим, это проходит, но с таким государством, как Россия, очевидно было, что это обречено на провал. Собственно, к этому провалу мы и подошли", - отметил Грушко. Сами отношения между ЕС и РФ он охарактеризовал как "конфликт сосуществования".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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По словам дипломата, введение Брюсселем антироссийских санкций ставит под вопрос любое взаимодействие между Европейским союзом и Россией. "Мы видим, что эти санкции используются для вмешательства во внутренние дела, чтобы диктовать условия отечественным и судебным, и правоохранительным органам", - отметил замминистра. Еще одним серьезным препятствием в развитии нормальных отношений стало, по словам Грушко, создание горизонтальных санкционных механизмов, на которые можно теперь "нанизывать" юридических лиц, конкретных людей, не принимая уже политических решений.

Замглавы МИД также отметил, что отдельные силы в Европе все чаще используют в своих целях "фактор внешней угрозы". "Делается это не только в стремлении вернуть доминирующее глобальное положение стран коллективного Запада, но, и это очевидно для всех, для внутренней консолидации в кризисных условиях", - заявил дипломат. По его словам, используются самые нечистоплотные методы, что, естественно, отражается на самой природе отношений России с главными западными институтами.

Особо показательны попытки не допустить разрешения на применение российской вакцины "Спутник V", все заявления по этому вопросу явно политизированы. "Наша вакцина столкнулась с кампанией дезинформации, дискриминации, демонстративного игнорирования со стороны евроинститутов", - заявил Грушко.

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