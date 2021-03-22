Минфин предложил ужесточить требования к пиву в странах ЕАЭС

Министерство финансов предложило установить в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более жесткие требования к производству пива. Соответствующие поправки в технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает разрешить пивоварам в ЕАЭС заменять зерном только 20% солода вместо 50%.

Технический регламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 1 января 2022 года. Согласно новым правилам, допускается частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода.

Однако в российском законодательстве закреплено, что при выпуске пива допускается замена зерном лишь до 20% пивоваренного солода. Более мягкие требования в правилах ЕАЭС вызывали опасения у участников рынка.

Сейчас инициативу Минфина рассматривает Минэкономразвития. После этого документ будет представлен в Евразийскую экономическую комиссию.