Минобороны РФ сообщило о 536 военнослужащих с коронавирусом

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 31 тысячи 997 человек. Эти данные в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровел 21 военнослужащий. Кроме того, начиная с марта прошлого года, 111 тысяч 200 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 536 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 384 таких пациента лежат в военных госпиталях. Трое изолированы по месту службы. Еще 149 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - один больной. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у трех пациентов. Остальные болеют без симптомов.

Кроме того, коронавирус обнаружен у 26 курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ. В бюллетене сказано, что состояние их здоровья нормальное, без симптоматических проявлений.

В ведомстве сообщили, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали более чем 18 тысячам заболевших, 6 тысяч 367 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.