Новости

Мэрия Праги арендовала роскошный отель для зараженных COVID бездомных 22:30
На М-12 начали подготовку к возведению основания обхода Балашихи 22:17
Минобороны РФ сообщило о 536 военнослужащих с коронавирусом 21:59
СК: В Подмосковье произошла серия хлопков газа 21:39
Производство вакцины "КовиВак" в апреле-мае доведут до полумиллиона доз 21:35
Гарик Мартиросян заменит Ивана Урганта на премии продюсеров кино и ТВ 21:20
Умер исполнитель гитарной партии песни "Ваше благородие, госпожа удача" 20:49
Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи 20:41
В Подмосковье в доме прогремел взрыв 20:19
Роспотребнадзор предлагает увеличить количество детей в отрядах лагерей до 75% 20:18
В Хибинах 12-летняя девочка попала под лавину 20:15
Туристы попали под лавину в Мурманской области 19:41
Филипп VI не вернул доверие к институту монархии в Испании 19:30
Отток средств физлиц с депозитов в феврале превысил 200 млрд рублей 19:14
Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак" 19:14
В Крыму в 2021 году заменят более 210 километров сетей водоснабжения 19:10
Курс доллара впервые за месяц поднялся выше 75 рублей 19:09
Мурашко: Около 30 млн россиян планируется привить от COVID-19 до 15 июня 19:01
Экс-министр юстиции Баварии ушел из фракции ХСС из-за скандала с масками 18:59
Украина открыла дело против артистов, выступавших на открытии Крымского моста 18:48
В результате взрыва на юге Китая погибли пять человек 18:22
В Москве изменится порядок выдачи справок о правах на жилье 18:16
Названа причина гибели леопардов, выпущенных в дикую природу в Сочи 18:12
От вакцины AstraZeneca отказались до 70 процентов желающих привиться поляков 18:02
Путин заявил о необходимости создать модель защиты от угроз типа COVID-19 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 21:59
Рубрика: Власть

Минобороны РФ сообщило о 536 военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 31 тысячи 997 человек. Эти данные в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости
Путин обсудил производство и разработку вакцин от коронавируса

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровел 21 военнослужащий. Кроме того, начиная с марта прошлого года, 111 тысяч 200 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 536 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 384 таких пациента лежат в военных госпиталях. Трое изолированы по месту службы. Еще 149 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - один больной. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у трех пациентов. Остальные болеют без симптомов.

Кроме того, коронавирус обнаружен у 26 курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ. В бюллетене сказано, что состояние их здоровья нормальное, без симптоматических проявлений.

В ведомстве сообщили, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали более чем 18 тысячам заболевших, 6 тысяч 367 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Правительство допустило продление соглашений по ценам на сахар и масло
В Хибинах скончалась девочка, попавшая под снежный обвал
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Володин: Поведение Байдена говорит о его неадекватности
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам