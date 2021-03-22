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22.03.2021 14:25
Рубрика: Экономика

Минпромторг прокомментировал сообщения о росте цен на одежду

Текст: Михаил Загайнов
Рост цен на хлопок в России с начала 2021 года составил 30-35%. Минпромторг объясняет это завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и с ростом цен на все биржевые виды сырья.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ранее "Коммерсант" сообщил со ссылкой на ретейлеров о возможном подорожании одежды летом. Кроме роста цен на хлопок, продавцы заявили об увеличении издержек на логистику и расходов на фонд оплаты труда.

Фото: iStock
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"Если смотреть на состав продаваемой ретейлерами одежды, то в основном на рынке представлена продукция, которая содержит не стопроцентный хлопок. В тканях, из которых она изготовлена, хлопок используется в сочетании с вискозой и синтетическими нитями, а также иными прядильными культурами - льном, технической коноплей. Поэтому делать однозначные выводы о зеркальном удорожании всей одежды на треть в связи с удорожанием хлопка - некорректно", - заявили в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что рост цен возможен в ряде товаров, для которых характерно высокое содержание хлопка. Речь идет, в частности, о хлопковых рубашках и постельном белье.

"Однако пока мы говорим лишь о возможных рисках. Во-первых, ритейлеры заинтересованы демпфировать цены, чтобы не потерять клиентов и объемы продаж. Во-вторых, у государства есть наработанные практики взаимодействия с бизнесом в сложных случаях, когда мы наблюдаем риски роста цен. По каждой группе товаров мы вместе с ФАС России и Минэкономразвития (который теперь отвечает за мониторинг цен) смотрим - каковы объективные предпосылки к изменению стоимости продукции, чтобы не допустить необоснованного повышения", - подчеркнули в Минпромторге.

По данным ведомства, в 2020 году рост цен на потребительские товары легкой промышленности в целом был ниже инфляции - 4,8% против 4,9%.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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