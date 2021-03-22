Минпросвещения планирует отказаться от зарубежных видеосервисов в школах

Минпросвещения планирует отказаться от использования в школах зарубежных видеосервисов. Об этом заявил замминистра просвещения Виктор Басюк на парламентских слушаниях, сообщает ТАСС.

- Цифровая среда - это не замена традиционного школьного очного образования, а ее дополнение и усиление, - подчеркнул он. - Цифровая образовательная среда объединяет защищенную школьную информационную платформу с современным программным и технологическим оборудованием, современную российскую систему видео-конференц-связи, которая позволит нам отказаться от зарубежных аналогов.

Также Виктор Басюк рассказал, что контрольные работы, которые проводятся на региональном и муниципальном уровнях, только отвлекают школьников от учебы.

- Нам давно нужно уйти от системы школьных контрольных работ, муниципальных, региональных, которые сегодня только отвлекают детей от освоения образовательного процесса, но не дают эффективных результатов по оценке качества знаний, - подчеркнул он.