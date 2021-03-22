Мишустин: Кабмин намерен продолжать принимать меры по поддержке занятости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила распределения средств, предусмотренных на программу переподготовки граждан, реализуемую в рамках национального проекта "Демография". В этом году на нее выделяется более трех миллиардов рублей.

"Рассчитываем, что ежегодно не менее 115 тысяч человек, у которых есть сложности с трудоустройством, смогут освоить востребованные на рынке профессии", - сказал глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями. Организацией их обучения по всей стране будут заниматься агентство "Ворлдскиллс", Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

По словам Мишустина, правительство намерено и дальше принимать комплексные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда и преодолеть последствия коронавируса.