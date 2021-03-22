Мишустин назначил Светлану Иванову статс-секретарем - замминистра строительства и ЖКХ

Статс-секретарем - заместителем министра строительства и ЖКХ назначена Светлана Иванова. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Иванова родилась в 1981 году в Праге ЧССР, в 2004 году закончила Костромской государственный технологический университет по специальности "юриспруденция". Работала юрисконсультом, затем в органах власти Костромской области.

В 2012-2014 годах - директор департамента правового обеспечения, замминистра регионального развития РФ, статс-секретарь замминистра регионального развития. В 2015 - 2019 годах работала в администрации президента. С 2019 года - в аппарате правительства РФ в различных должностях, с марта 2020 года - замдиректора департамента регионального развития и инфраструктуры правительства.

Ранее, с февраля 2019 года по ноябрь 2020 года, должность статс-секретаря - замминистра строительства и ЖКХ занимала Татьяна Костарева. В начале марта она была назначена заместителем полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, экс-главы Минстроя.