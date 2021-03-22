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22.03.2021 15:01
Рубрика: Власть

Мишустин провел переговоры с премьером Казахстана

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министры России и Казахстана провели переговоры в Москве, обсудив двустороннюю повестку и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Михаил Мишустин своего коллегу Аскара Мамина и его делегацию принимал лично, что еще недавно невозможно было представить из-за эпидемиологической обстановки. Борьба с коронавирусной угрозой стала для России и Казахстана общим делом. Мишустин в начале встречи напомнил, как страны взаимно помогали друг другу в непростое время, а сейчас в Караганде организовано производство российской вакцины "Спутник V".

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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- Вы знаете - об этом уже многие пишут, и наши уважаемые зарубежные коллеги, - о том, что это одна из самых эффективных вакцин в мире сегодня. Очень надеюсь, что все это поможет нам справиться с теми угрозами, теми рисками, которые несет тот самый коронавирус, - сказал российский премьер.

Глава правительства Казахстана был особо признателен за помощь, которую Россия оказывала его стране в острые периоды. Для вакцинации населения в его стране используют "Спутник V". "Считаем, что это наиболее эффективная вакцина, которая поможет нам справиться с этой ситуацией", - заявил Аскар Мамин.

Двусторонние отношения между странами динамично развиваются, констатировал Михаил Мишустин. "Очень важно наращивать наше торгово-экономическое сотрудничество, которое, к сожалению, не столь эффективно развивалось из-за пандемии, но на сегодняшний день мы видим успехи", - подчеркнул глава правительства России. Во многих отраслях увеличивается взаимный товарооборот, перспективным видится сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, торговле, инфраструктурном строительстве.

- С учетом формирования внешних негативных факторов, влияющих на развитие мировой экономики, я считаю, что нам необходимо сосредоточить усилия и сфокусироваться на развитии потенциала региональной торговли, и наше взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза должно приносить соответствующие результаты, - считает премьер Мамин.

Особое значение руководство Казахстана придает совместной работе с Россией, использованию ее опыта для развития своего потенциала. В частности, Мамин сослался на мнение международных аналитиков, которые причисляют его страну к пятерке государств с большими перспективами агропромышленного комплекса. "Мы готовы с учетом опыта, который есть в развитии сельского хозяйства Российской Федерации, вместе развивать совместные проекты", - подчеркнул глава казахстанского правительства.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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