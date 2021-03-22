Мишустин: За 15 лет мощности СПГ должны вырасти в три раза

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об утверждении долгосрочной программы производства сжиженного природного газа. Она создаст дополнительные возможности для газификации территории страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики. "Программа основана на комплексном подходе и направлена на диверсификацию источников поставок газа и прежде всего активное использование ресурсов арктического шельфа и Дальнего Востока", - заметил глава кабмина.

"За 15 лет производственные мощности сжиженного газа должны врасти в три раза", - обозначил планы премьер-министр. Для этого будут созданы привлекательные условия для инвесторов, реализующих проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях, усовершенствуют механизмы государственного регулирования, чтобы стимулировать более широкое использование отечественных технологий в газовой отрасли.

Одновременно с ростом производства СПГ, сказал Мишустин, планируется создать базу для увеличения его потребления, развивать инфраструктуру для автономной газификации территорий, расширять меры господдержки для более эффективного и активного применения газомоторного топлива в транспортном комплексе.

"Важно наращивать и экспорт, учитывая, что спрос на сжиженный природный в мире демонстрирует активный рост, в том числе из-за его высокой экологичности", - добавил премьер-министр.