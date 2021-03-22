Мошенники стали звонить от имени Следственного комитета России

Телефонные мошенники стали звонить от имени СК якобы по "телефону доверия", предупредил граждан Следственный комитет. В обращении председателя ведомства Александра Бастрыкина сказано: "Ведомство предупреждает граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о подобных фактах. В особенности ведомство призывает к осторожности пожилых людей, которые наиболее часто становятся жертвами подобных неправомерных действий".

С начала 2021 года в СК по "телефону доверия" поступило 11 сообщений, в которых граждане говорили, что им звонят и представляются сотрудниками СК России. Люди рассказывают, что звонки поступают с номера 8-800-100-12-60 (этот номер является "телефоном доверия" СК России), и те, кто представляется сотрудниками Следственного комитета РФ, предлагают "в целях выявления преступников" перечислить деньги на указанный ими счет.

"Лжеофицеры убеждают граждан в том, что как только они перечислят денежные средства, выявить мошенников станет проще, так как при снятии денежных средств со счетов их данные становятся видны сотрудникам правоохранительных органов. При этом телефонные мошенники после завершения "спецоперации" обещают вернуть гражданам их денежные средства", - рассказали в ведомстве.

Следственный комитет России подчеркивает , что подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, являются недопустимыми и незаконными.

Исходящие звонки с указанных на сайте телефонных номеров, по которым принимаются сообщения граждан, в том числе с номера "телефона доверия", невозможны технически. Эти линии работают только на входящие вызовы. Они используются мошенниками для придания правдоподобности своим преступным требованиям перевести деньги.

Эти звонки, еще раз подчеркивают в СК, - мошенничество. О них надо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.