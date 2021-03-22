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Рубрика: Происшествия

Вас не просят о помощи

Следственный комитет предупредил, что мошенники стали звонить от его имени
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 60(8411)
Следственный комитет предупредил граждан, что телефонные мошенники стали звонить гражданам от имени его следователей с номера, который на сайте ведомства значится как "телефон доверия".

В СК корреспонденту "РГ" рассказали, что с начала 2021 года к ним уже поступило 11 сообщений, в которых люди сообщают, что им звонят и представляются сотрудниками СК России. Граждане рассказывают, что звонки им идут с номера 8 (800) 100-12-6. Этот номер действительно является "телефоном доверия" СК России. Звонившие представляются его сотрудниками. Объясняют, что идет спецоперация по поимке мошенников и гражданин должен им помочь - перечислить деньги на указанный ими счет.

Фото: istock
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- Лжеофицеры убеждают граждан, что как только они перечислят деньги, выявить мошенников станет проще. Так как при снятии денег со счетов их данные становятся видны сотрудникам правоохранительных органов. Мошенники обещают, что после завершения "спецоперации" деньги обязательно вернут.

В СК говорят, что это ложь. Исходящие звонки с указанных на сайте СК телефонных номеров, по которым принимаются сообщения граждан, в том числе с номера "телефона доверия", невозможны чисто технически - эти линии работают только на входящие вызовы. И никакие деньги гражданам перечислять нельзя. Эти звонки, еще раз подчеркивают в СК, - мошенничество. Их офицеры никогда с такими предложениями звонить не могут. О подобных предложениях надо сразу сообщать в правоохранительные органы .

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