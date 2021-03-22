Мурашко: Около 30 млн россиян планируется привить от COVID-19 до 15 июня

Более 30 млн жителей России планируется привить от коронавируса до 15 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины "Спутник V" и будут еще дополнительные поставки "Эпиваккороны". Производственные планы сейчас сверстаны", - цитирует Мурашко ТАСС.

Министр здравоохранения уточнил, что в России планируется привить от COVID-19 около 60% взрослого населения страны - это почти 70 млн человек. "Надо смотреть за эпидемической ситуацией. Если необходимо, эти объемы будут увеличиваться", - добавил он.