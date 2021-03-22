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22.03.2021 19:01
Рубрика: Общество

Мурашко: Около 30 млн россиян планируется привить от COVID-19 до 15 июня

Текст: Иван Черноусов

Более 30 млн жителей России планируется привить от коронавируса до 15 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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"Сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины "Спутник V" и будут еще дополнительные поставки "Эпиваккороны". Производственные планы сейчас сверстаны", - цитирует Мурашко ТАСС.

Министр здравоохранения уточнил, что в России планируется привить от COVID-19 около 60% взрослого населения страны - это почти 70 млн человек. "Надо смотреть за эпидемической ситуацией. Если необходимо, эти объемы будут увеличиваться", - добавил он.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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