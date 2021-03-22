На конкурсе "Моя страна - моя Россия" появились космические номинации

На конкурсе "Моя страна - моя Россия" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей") появились космические номинации. Их презентация прошла в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

Напомним, в конкурсе вот уже 18 лет принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые предлагают свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий. В этом году главные темы - наука, технологии и космос.

Партнером проекта стала Госкорпорация "Роскосмос", при поддержке которой пройдет сразу четыре тематических номинации, посвященные популяризации космонавтики и сохранению исторической памяти первого космонавта планеты Земля, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина, формированию системы дополнительного образования в аэрокосмической сфере, развитию промышленного туризма на территории космодрома "Восточный" и города Циолковский. Впервые организована специальная номинация для детей до 13 лет: они смогут представить свои проекты, рисунки и рассказы в специальной номинации "Сказки о космосе".

"Это специальная номинация. По договоренности с "Роскосмосом" будут не только ценные призы, но и, если позволит эпидемиологическая ситуация, поездка на космодром "Восточный", - рассказала руководитель всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова.

"Впервые мы приглашаем принять участие дошкольников, - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Вместе со своими родителями самые маленькие участники будут учиться, мечтать и рассказывать о своих мечтах на всю страну. Заявочная кампания завершится 12 мая 2021 года".

Конкурс пройдет в четыре этапа:

Первый - с 1 марта по 12 мая 2021 года. В течение этого периода конкурсанты размещают свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 12 мая в 23:50 по московскому времени.

Второй пройдет с 13 мая по 11 июля. В рамках этого этапа осуществляется заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа.

Третий стартует 12 июля и продлится до 30 сентября. В это время участники приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет в "гибридном" (очно-дистанционном) формате.

Четвертый этап - награждение - состоится в декабре 2021 года.