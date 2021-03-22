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Текст:   Александр Мелешенко 
15:28 22.03.2021

Названо самое популярное слово среди покупателей недвижимости

В 89% разговоров покупателей квартир в новостройках звучит слово "цена", а в 80% бесед упоминается "транспортная доступность". Также часто можно услышать слова "отделка", "стоимость" и "выгодные условия приобретения". Таковы результаты речевого анализа, который провели на основе данных контактного центра группы компаний "Самолет".

Фото: iStock
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В компании отметили довольно интересные детали. Например, слово "эскроу" в разговоре с застройщиком звучит даже чаще "льготной ипотеки" - 3,58% против всего 2,4%. Чуть более 21% потенциальных покупателей нового жилья при первом же звонке интересуются "скидками", а вот "рассрочка" интересует менее 5% клиентов. Еще реже звучит "трейд-ин" - менее 1% упоминаний.

"Отделку" упоминают более чем в 60% разговоров, фраза "без отделки" слышна в каждом десятом звонке. В компании говорят, что это свидетельствует о растущей популярности готового жилья, которое вытесняет формат голых стен.

Кроме того, большинство клиентов интересуются однокомнатными квартирами - о них спрашивают в каждой третьей беседе. На "двушки" и студии приходится примерно по 22% звонков.

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