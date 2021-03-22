Неподтвержденные средства на счетах чиновников будут изымать в бюджет

Сегодня законодательство разрешает изымать у госслужащих, подпадающих под контроль за соответствием расходов их доходам, объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги. Поправки в действующие законы - "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции" - распространят такую возможность и на средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях.

Проверкой достоверности сведений будет заниматься Генеральная прокуратура. Органы прокуратуры должны будут обратиться в суд, если выявлены расхождения хотя бы на 10000 рублей. Такой порог сейчас установлен для подачи в суд заявления о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов.