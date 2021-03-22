Неподтвержденные средства на счетах чиновников будут изымать в бюджет

Новости

Производство вакцины "КовиВак" в апреле-мае доведут до полумиллиона доз 21:35
Гарик Мартиросян заменит Ивана Урганта на премии продюсеров кино и ТВ 21:20
Умер исполнитель гитарной партии песни "Ваше благородие, госпожа удача" 20:49
Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи 20:41
В Подмосковье в доме прогремел взрыв 20:19
Роспотребнадзор предлагает увеличить количество детей в отрядах лагерей до 75% 20:18
В Хибинах 12-летняя девочка попала под лавину 20:15
Туристы попали под лавину в Мурманской области 19:41
Филипп VI не вернул доверие к институту монархии в Испании 19:30
Отток средств физлиц с депозитов в феврале превысил 200 млрд рублей 19:14
Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак" 19:14
В Крыму в 2021 году заменят более 210 километров сетей водоснабжения 19:10
Курс доллара впервые за месяц поднялся выше 75 рублей 19:09
Мурашко: Около 30 млн россиян планируется привить от COVID-19 до 15 июня 19:01
Экс-министр юстиции Баварии ушел из фракции ХСС из-за скандала с масками 18:59
Украина открыла дело против артистов, выступавших на открытии Крымского моста 18:48
В результате взрыва на юге Китая погибли пять человек 18:22
В Москве изменится порядок выдачи справок о правах на жилье 18:16
Названа причина гибели леопардов, выпущенных в дикую природу в Сочи 18:12
От вакцины AstraZeneca отказались до 70 процентов желающих привиться поляков 18:02
Путин заявил о необходимости создать модель защиты от угроз типа COVID-19 17:53
В Петербурге раскупили номера в гостиницах на период ПМЭФ 17:52
Путин пообещал приехать на запуск производства вакцин в Москве 17:52
Сертификат о вакцинации будет выгружаться на портал госуслуг 17:46
В РФПИ заявили о нарушении патента на "Спутник V" компанией из США 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 20:40
Рубрика: Власть

Неподтвержденные средства на счетах чиновников будут изымать в бюджет

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство предлагает изымать в бюджет поступления на банковские счета чиновников, если сумма за отчетный период превышает официальный доход за последние три года и нет подтверждений законности их получения. Законопроект внесен кабинетом министров на рассмотрение Государственной Думы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня законодательство разрешает изымать у госслужащих, подпадающих под контроль за соответствием расходов их доходам, объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги. Поправки в действующие законы - "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции" - распространят такую возможность и на средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях.

Несколько тысяч чиновников лишились роскошных машин и особняков

Проверкой достоверности сведений будет заниматься Генеральная прокуратура. Органы прокуратуры должны будут обратиться в суд, если выявлены расхождения хотя бы на 10000 рублей. Такой порог сейчас установлен для подачи в суд заявления о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Правительство допустило продление соглашений по ценам на сахар и масло
Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Володин: Поведение Байдена говорит о его неадекватности
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам