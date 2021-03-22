Новак: Производство СПГ в России вырастет до 140 млн тонн к 2035 году

Спрос на СПГ будет увеличиваться темпами, опережающими рост спроса на трубопроводный газ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

"Сегодня СПГ активно используется для генерации электроэнергии, при этом поступательно расширяется малотоннажное потребление СПГ - для транспорта, бункеровки судов, газификации удаленных населенных пунктов.

Согласно Энергетической стратегии РФ, производство СПГ в России к 2035 году должно увеличиться до 140 млн тонн в год. Таким образом, на долю России будет приходиться до 20% мирового рынка СПГ, что является одной из приоритетных целей для энергетической и промышленной политики страны", - сказал вице-премьер.

Он также назвал потенциальные точки роста производства крупнотоннажного СПГ, с учётом ресурсной базы и логистической доступности для газовозов станут месторождения Севера - полуостровов Ямал и Гыданский, находящиеся на значительном удалении от единой системы газоснабжения (ЕСГ), а также побережье Дальнего Востока, север Красноярского края, и шельфовые проекты. В частности, в Мурманской области ведется строительство Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "НОВАТЭК, а на Дальнем Востоке - судостроительного комплекса "Звезда" компании "Роснефть". Также рассматривается возможность запуска газохимических производств на базе СПГ-кластеров, подчеркнул вице-премьер.

Новак подчеркнул, что достижение для достижения поставленных целей, потребуется развитие отечественных технологий и инжиниринговых компетенций для производства криогенного оборудования и строительства флота газовозов, которые в перспективе обладают экспортным потенциалом. Согласно Программе, в ближайшее время на территории Российской Федерации при государственной поддержке планируется организовать освоение и производство 7 технологий и 54 наименований оборудования для сегмента СПГ.