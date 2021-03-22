У кошек и собак обнаружен опаснейший штамм коронавируса

Ученые впервые обнаружили у домашних кошек и собак так называемый британский штамм SARS-CoV-2 (научное название - B.1.1.7). Этот тип коронавируса является более смертоносным, чем первоначальный вариант, и легче передается от человека к человеку. Сейчас на него приходится 95 процентов всех новых случаев инфицирования в Великобритании.

Вирусологи заметили, что с декабря прошлого года по февраль заболеваемость миокардитом у домашних кошек в Великобритании подскочила с 1,4 до 12,8 процента (среди всех заболеваний). Это совпало с всплеском варианта B.1.1.7 в Соединенном Королевстве, сообщает Science. Ученые предположили взаимосвязь этих событий.

Они проверили восемь кошек и три собаки, у которых в анамнезе не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний, но отмечались симптомы, варьирующиеся от вялости и потери аппетита до учащенного дыхания и обморока. Лабораторные тесты выявили сердечные аномалии, включая нерегулярное сердцебиение и жидкость в легких - все симптомы, наблюдаемые в случаях COVID-19 у людей. Семь животных прошли тесты на полимеразную цепную реакцию, три из них оказались положительными на SARS-CoV-2 с вариантом B.1.1.7. Еще двое имели антитела - то есть уже фактически переболели.

Несколько случаев недавно обнаружили и в США. Например, у владельца 11 кошек из Техаса диагностировали COVID-19, а когда проверили его домашних питомцев, пять из них оказались зараженными.

Ученые предполагают, что зараженные домашние животные чаще всего являются бессимптомными носителями или имеют очень легкие симптомы. И вообще, скорее всего, пока собаки и кошки играют небольшую роль в распространении коронавируса среди людей. Но все это нужно проверить. А что будет дальше, учитывая постоянные мутации вируса - вообще пока никто сказать не может. Поэтому не исключено, что ученые после ряда исследований будут рекомендовать закрытие границ с Соединенным Королевством и США.