Указ губернатора Оренбургской области от 22 марта 2021 года № 128-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021 № 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук) следующие изменения:

1.1. Абзац восьмой пункта 2 указа изложить в новой редакции:

"При проведении мероприятий их организаторы обязаны обеспечить соблюдение участниками мероприятий требований санитарно- эпидемиологического законодательства, включая обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), установку в общедоступных местах антисептических средств для обработки рук, контроль за соблюдением установленных требований.".

1.2. Абзац первый пункта 3 указа изложить в новой редакции:

"3. Приостановить по 5 апреля 2021 года на территории Оренбургской области работу ночных клубов, объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли.".

1.3. Пункт 9 указа дополнить подпунктом 9.7 следующего содержания:

"9.7. С 23 марта 2021 года лицам 65 лет и старше обеспечить самоизоляцию на дому по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.

Указанная рекомендация не распространяется на лиц 65 лет и старше при условии их вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (через 14 календарных дней после второй прививки вакциной, прошедшей государственную регистрацию).".

1.4. В пункте 10 указа:

подпункт 10.2 признать утратившим силу;

абзац четвертый подпункта 10.3 признать утратившим силу;

абзац двенадцатый подпункта 10.5 признать утратившим силу;

абзацы четвертый, восьмой, восемнадцатый подпункта 10.14 признать утратившими силу.

1.5. Абзац девятый пункта 11 признать утратившим силу.

2. Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца второго подпункта 1.4 настоящего указа, который вступает в силу с 23 марта 2021 года, и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







