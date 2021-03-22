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Рубрика: Экономика

Оригинальный бренд - драйвер развития российских территорий

Текст: Виктор Девицын
Участники круглого стола в Общественной палате России обсудили взаимодействие представителей бизнес-сообщества с муниципальными органами власти.
Представители общественности и крупных российских компаний обсудили новый этап отношений бизнеса и территорий. Фото: Виктор Девицын Представители общественности и крупных российских компаний обсудили новый этап отношений бизнеса и территорий. Фото: Виктор Девицын
Представители общественности и крупных российских компаний обсудили новый этап отношений бизнеса и территорий. Фото: Виктор Девицын

В приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития, в первую очередь - обеспечение здоровья и благополучия людей, рост их реальных доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жизни. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на совещании с участием членов правительства, бизнес-объединений и крупных отечественных предпринимателей ("Российская газета", 11.03.2021).

Новому этапу отношений бизнеса и территорий России посвятили свое исследование Центр социального планирования "Платформа" и Центр стратегических разработок. Более двух десятков представителей крупных российских компаний, работающих в различных регионах страны, собрались в Общественной палате РФ для обсуждения этого актуального исследования. В нем оценены действия бизнеса и государства в области социальных программ и стратегии управления социальными инвестициями.

Участники мероприятия согласились, что социальная активность бизнеса возросла - российские компании все больше инвестируют в проекты, которые способствуют развитию общества и благотворительности. Как отметил член комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты Вадим Ковалев, "проблемы, актуальные на сегодняшний день, должны выноситься на обсуждение, чтобы коллективно искать пути решения и налаживать взаимодействие между представителями бизнес-сообщества и органами власти".

- Сотрудничество приносит свои плоды - бизнес охотно инвестирует, берет на себя социальные обязательства, - сказала генеральный директор ЦСП "Платформа" Мария Макушева. - Тренд на "активизм" уверенно взят российскими бизнесменами.

Представители таких крупных компаний, как "Норникель", "Северсталь", "Лукойл", "ЕвроХим", поделились опытом своего взаимодействия с региональными и муниципальными властями тех субъектов РФ, где расположены их предприятия. Так, в компании "ЕвроХим" разработаны оригинальные проекты по синхронизации усилий бизнеса и власти, реализуемые во благо населения.

В компании пошли по пути формирования на территориях присутствия треугольника "власть, бизнес, общество". Совместными усилиями сторон уже удалось разработать программы "Ковдор - столица Гипербореи" в Мурманской области и "Котельниково - земля героев" в Волгоградской области, и после этого стали появляться и благоустраиваться новые городские объекты. Все это происходит при участии и власти, и бизнеса, и самого общества, так работает принцип объединения усилий и учета интересов местного населения.

Экономика Бизнес

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