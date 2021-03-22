Песков не стал исключать угрозы отключения России от SWIFT

Нельзя исключать ни одну из западных угроз, среди них и отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз", - сказал Песков, отметив, что санкционные устремления оппонентов, особенно США, продолжаются по нарастающей и носят необоснованный и непредсказуемый характер.

"В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - заключил пресс-секретарь президента.

Так Песков ответил на вопрос, оценивают ли в Кремле как серьезную угрозу отключения России от SWIFT.