Песков рассказал про "ядерный чемоданчик" во время отдыха Путина в тайге

Где бы президент ни находился, при нем всегда необходимые средства связи, в том числе стратегической. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На брифинге Пескова спросили, был ли на отдыхе в сибирской тайге у Владимира Путина "ядерный чемоданчик". "Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны", - заверил Песков.

На просьбу сказать, были ли у сопровождавшего президента министра обороны Сергея Шойгу такие средства связи, пресс-секретарь главы государства ответил: "Ну а как же? Естественно".