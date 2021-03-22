Когда-то старшие поколения китайцев восхищались голливудским кинематографом и американским укладом жизни, но сегодня представители поколений Y и Z демонстрируют обратную тенденцию. За последние несколько лет Запад потерял привлекательность в глазах молодых людей из КНР. По данным South China Morning Post (SCMP), китайские миллениалы, взрослевшие в 90-е годы, и зумеры, появившиеся на свет в период с 1995 по 2010 год, менее склонны отдавать предпочтение американской культуре, продуктам и ценностям, чем поколение, родившееся с 1961 по 1980 год.

Особенно заметны эти изменения в индустрии моды, рекламы и развлечений. О состоянии рекламной индустрии изданию SCMP рассказала креативный директор ведущего рекламного агентства Лю Синь: "В настоящее время молодые китайцы не восхищаются американской культурой и модой. Независимо от дизайна продукта и рекламы они предпочитают китайские и восточные элементы. Иностранные креативщики все чаще не понимают вкусы китайских потребителей, и примерно со второй половины 2018 года по 2019 год большинство наших зарубежных коллег один за другим покидают Китай". С рынка начали уходить такие бренды одежды, как Forever 21, Old Navy, Esprite, Bershka, Pull & Bear и Stradivirus.

Значительные изменения коснулись и кинематографических предпочтений, сложившихся на китайском рынке: из моды быстро вышли голливудские фильмы. До 2013 года тремя лучшими кинолентами в истории кассовых сборов Китая были голливудские блокбастеры: "Аватар", "Трансформеры: тьма Луны" и "Титаник". Но с 2018 года привлекательность американского кинематографа стала быстрыми темпами угасать: кассовые сборы зарубежных фильмов, в основной массе голливудских, сократились на 10,5 процента. И эксперты говорят, что это далеко не предел.

В 2020 году тремя наиболее финансово успешными кинокартинами в Китае стали патриотические фильмы "Мой народ", "Моя родина" и "Восемь сотен", которые собрали 3,1 миллиарда юаней, 2,8 миллиарда юаней и 1,6 миллиарда юаней соответственно. Некоторые западные эксперты предполагают, что это связано с распоряжением китайских властей, суть которого заключалась в том, чтобы две трети от общего годового количества часов кинопоказов отдавать фильмам местного производства.

28 процентов китайцев в 2020 году были негативно настроены в отношении США

По данным опроса, проведенного фондом Eurasia Group в 2020 году, 28 процентов китайских респондентов были негативно настроены в отношении США (по сравнению с 17 процентами годом ранее), в то время как количество респондентов, положительно относящихся к Америке, упало с 58 до 39 процентов. В то же время индустрия развлечений в Китае, как технически, так и финансово, достигла того уровня, когда она сама в состоянии удовлетворить потребности китайской аудитории. Как итог, считают эксперты, молодое поколение жителей КНР стало больше ценить родную культуру, испытывать гордость за Китай и его стремительное развитие.