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22.03.2021 22:21
Рубрика: Спорт

Встречными ударами

Поветкин отправился на бой с Уайтом
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 60(8411)
Российский боксер Александр Поветкин вылетел в Великобританию, откуда отправится в Гибралтар. Там 27 марта состоится его матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом.

В августе прошлого года "Русский витязь" поднялся после двух нокдаунов в четвертом раунде и победил Уайта нокаутом в пятом раунде, забрав себе пояс временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Опубликовано видео нокаутирующего удара Бетербиева в поединке с Дайнесом

Реванш должен был случиться раньше. Уж очень британец торопился снова пустить в ход кулаки, хотя даже получил медицинскую дисквалификацию после тяжелого удара Поветкина. Но вмешался коронавирус. Саша переболел. Но наш чемпион полностью восстановился и готов к новой встрече с Уайтом.

- Все хорошо. Я считаю, что нахожусь в хорошей форме. С радостью жду боя. Летим за победой, конечно, - приводят слова Поветкина в "Инстаграме" промоутерской компании "Мир бокса". - Хочется всех зрителей, болельщиков поблагодарить за поддержку. Она чувствуется, и она мне очень нужна.

Между тем еще один подопечный "Мира бокса", чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол узнал дату своего боя. Бивол, который не выступал с октября 2019 года, 1 мая в Великобритании выйдет на ринг против местного боксера Крэйга Ричардса. Они будут драться в андеркарде поединка двух известных супертяжеловесов британца Дерека Чисоры и новозеландца Джозефа Паркера.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Александр Поветкин

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