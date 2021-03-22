Правительство поручило продлить соглашения по ценам на сахар и масло

Такое решение принято на заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Сейчас в соглашениях зафиксирована отпускная цена предприятий сахара не более 36 рублей за кг, розничная - 46 рублей за кг, подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр соответственно.

Одновременно с заморозкой цен для бизнеса предусмотрят меры поддержки. Производителям сахара при условии отгрузки только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до полугода из расчета 5 рублей на кг. Но производители должны гарантировать, что цена завода не будет повышена. Такая мера поддержки будет запущена уже с 1 апреля. На это будет направлено около 3 млрд рублей. Проект документа об этом должны внести в правительство Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин.

Для производителей подсолнечного масла планируется предусмотреть субсидии на шесть месяцев - будут возмещаться затраты на производство и реализацию бутилированного масла.

Помимо этого, на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа 2021 года в объеме не более 350 тыс. тонн. Минэкономразвития должен внести проект документа в правительство не позднее 1 апреля.

Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг до 25 марта подготовят и представят в правительство помесячный график (на ближайшие полгода) поставок сахара в торговые сети с указанием объемов поставки и стоимости за 1 кг.