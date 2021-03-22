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22.03.2021 23:09
Рубрика: Спорт

Представлена новая игровая форма сборной России по футболу

Текст: Максим Домчев
Фото: https://rfs.ru/ Фото: https://rfs.ru/
Фото: https://rfs.ru/

Презентация новой формы сборной РФ по футболу прошла в прямом эфире канала "Матч ТВ", а также в TikTok сборной России. Проекцию новой формы показали над стадионом "Лужники".

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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В этой форме российская команда летом выступит в финальной части чемпионата Европы-2020.

На белой гостевой форме на груди размещены красная и синяя полосы в цвет российского флага.

"Дизайн получился чистым, лаконичным и современным. Национальная футбольная форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт игрокам во время игры", - сообщает пресс-служба сборной России.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах, включая Санкт-Петербург. На групповом этапе российская команда встретится со сборными Финляндии, Бельгии и Дании.

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