Прибыль МКБ за 2020 год выросла в 2,5 раза

За двенадцать месяцев 2020 года чистая прибыль МКБ по МСФО увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30 миллиардов рублей. Такая динамика связана с ростом чистых процентных доходов, комиссионных доходов, а также положительным торговым доходом от операций с ценными бумагами.

Чистый процентный доход МКБ увеличился на 30,8% по сравнению с 2019 годом и составил 59,2 миллиарда рублей. Это обусловлено ростом процентных доходов по кредитам клиентам на 5,5%, до 69,2 миллиарда рублей, и процентных доходов по ценным бумагам на 42,3%, до 21 миллиарда рублей, при сокращении процентных расходов на 4,8%, до 97,2 миллиарда рублей.

Чистые комиссионные доходы банка выросли на 33,8% по сравнению с 2019 годом и составили 15,4 миллиарда рублей. Основным драйвером роста стало увеличение комиссий за организацию финансирования и брокерские операции до 5,1 миллиарда рублей. Важнейшим источником комиссионных доходов по-прежнему остаются комиссии за выдачу гарантий и открытие аккредитивов, которые увеличились за отчетный период более чем в 2 раза, до 5,1 миллиарда рублей.

Чистый доход от операций с ценными бумагами достиг 8,3 миллиарда рублей по итогам 2020 года на фоне роста стоимости портфеля облигаций, в основном облигаций федерального займа (ОФЗ).

Чистая процентная маржа увеличилась за отчетный период до 2,3%. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам выросла на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4%, в результате эффективного использования ресурсной базы банка на фоне глобального тренда на снижение процентных ставок.

Рентабельность собственного капитала по итогам 2020 года увеличилась до 16,9% (7,8% по итогам 2019 года).

Отчисления в резервы увеличились до 18,9 миллиарда рублей по итогам 2020 года, основной рост пришелся на первое полугодие, что было связано с общей макроэкономической нестабильностью и снижением деловой активности, вызванной пандемией COVID-19. Еще одним фактором, повлиявшим на увеличение отчислений в резервы, стал рост выдач кредитных продуктов в течение года, преимущественно корпоративным клиентам. При этом чистый процентный доход после резервирования сохранил положительную динамику, увеличившись на 4,9%, до 40,3 миллиарда рублей.

Операционный доход (до вычета резервов) увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87,5%, до 77,1 миллиарда рублей. Операционные расходы выросли на 2,7% и составили 21,8 миллиарда рублей, в том числе в результате консолидации c "Руснарбанком" и банком "Веста", приобретенными в мае 2020 года. Операционная эффективность сохранилась на высоком уровне: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) составило 28,3%.

Совокупные активы увеличились за 2020 год на 20,3% и составили 2,9 триллиона рублей, за счет роста кредитного портфеля (после вычета резервов) на 28,0%, до 1 009,2 миллиарда рублей, а также увеличения депозитов в банках и других финансовых институтах на 13%, до 1 345,4 миллиарда рублей.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) вырос в 2020 году на 27,7% (19,6% без учета валютной переоценки) и составил 1 059,1 миллиарда рублей. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,4%, на розничный портфель приходилось 12,6%. Корпоративный кредитный портфель увеличился за 2020 год на 28,7% (19,4% без учета валютной переоценки), до 925,8 миллиарда рублей, на фоне высокого спроса со стороны качественных корпоративных клиентов и переоценки рублевого эквивалента кредитов в иностранной валюте. Розничный кредитный портфель вырос на 21,4%, до 133,3 миллиарда рублей. Основным драйвером стало ипотечное кредитование, увеличившееся за 2020 год на 56,9%, до 37,2 миллиарда рублей, что связано с ростом доступности ипотеки при рекордно низких рыночных процентных ставках и реализации государственных программ льготного кредитования. Значительное влияние на рост ипотечного портфеля также оказала консолидация с "Руснарбанком" и банком "Веста".

Качество кредитного портфеля остается стабильно высоким. Доля кредитов второй и третьей корзины сохранилась на уровне прошлого года и составила 7,4%, при этом доля неработающих кредитов (просроченных более чем на 90 дней, NPL90+) в совокупном кредитном портфеле сократилась за год на 0,5 п.п. до 3,1%. Стоимость риска увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне пандемии на 0,8 п.п. до 1,8% в результате изменения макропоправок в модели резервирования в первом полугодии 2020 года, что также привело к росту коэффициента покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) до 154,5% по итогам 2020 года.

Счета и депозиты клиентов показали рост на 29,7% в течение 2020 года (18,8% без учета валютной переоценки) и достигли 1 737,5 миллиарда рублей или 64,8% совокупных обязательств. Рост депозитной базы произошел в основном за счет активного притока средств корпоративных клиентов, которые по итогам отчетного периода выросли на 44,8% и составили 1 236 миллиарда рублей, а также переоценки валютных средств клиентов. Соотношение чистых кредитов и депозитов составило 58,1% по итогам 2020 года.

Совокупный капитал банка по Базельским стандартам увеличился за год на 9,7%, до 332,3 миллиарда рублей, в первую очередь за счет роста нераспределенной прибыли. Коэффициент достаточности базового капитала 1-ого уровня, рассчитанный в соответствии со стандартами "Базель III", показал рост на 0,4 п.п. и достиг 12,3%, коэффициент достаточности основного капитала 1-го уровня - на 0,5 п.п. до 15,0%, коэффициент достаточности совокупного капитала - на 0,1 п.п. до 21,3%.

Материал предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"