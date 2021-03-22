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22.03.2021 20:02
Рубрика: Экономика

Производители рассказали о возможностях по выпуску вакцин против COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Лиофильную форму вакцины "Спутник V" в виде сухого порошка, который разводится непосредственно перед введением, будут выпускать на мощностях компании "Р-Фарм". Об этом сообщил глава компании Алексей Репик на совещании по вопросам вакцинации, которое провел сегодня президент России Владимир Путин.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Здесь, на Ярославском заводе "Р-Фарм", мы вместе с НИЦ имени Гамалеи начинали работу над вакциной, от маленькой пробирки в лаборатории до реакторов промышленного объема. И, можно сказать, Ярославль стал "мозговым центром" вакцинного проекта "Р-Фарм", - сказал Алексей Репик. - Наша основная работа сейчас состоит в трансфере технологии на другие наши площадки в России и за рубежом, в частности - на наш производственный комплекс в баварском Иллертиссене".

На Ярославском производстве компании в настоящее время разрабатываются новые формы вакцины, более удобные в транспортировке и использовании. Скоро будет выпущена регистрационная серия перспективной лиофильной формы. "Высушенный" вакцинный препарат сохраняет стабильность температуре +2-8 градусов, то есть его можно хранить и перевозить в условиях обычного холодильника. При этом Репик не исключил, что лиофилизат останется стабильным и при условиях комнатной температуры - сейчас проводятся такие испытания.

"Благодаря более комфортному режиму хранения лиофильная форма позволит быстро увеличить охват вакцинацией населения в труднодоступных регионах, что особенно актуально в преддверии весенне-летнего сезона. Кроме того, она повысит привлекательность "Спутника V" для экспортных рынков, в том числе, для стран с жарким климатом, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке", - считает глава "Р-Фарм".

Технология производства "высушенной" вакцины будет перенесена и на другие площадки "Р-Фарм", прежде всего, на новый завод в особой экономической зоне "Технополис "Москва", построенный при поддержке московского правительства. Это будет самый большой биотехнологический комплекс по производству вакцин в Восточной Европе. Здесь будут производить не только "Спутник V", но и облегченный однокомпонентный вариант гамалеевской вакцины "Спутник Лайт".

Последняя поступит в гражданский оборот в апреле-мае.

Наращивают выпуск "Спутника V" и на площадке BIOCAD, сообщил глава компании Дмитрий Морозов. "Мы смогли в сжатые сроки реконструировать свои мощности, что позволило нам начать производство вакцин. На сегодняшний день выпущено уже 3 млн комплектов из двух доз. Параллельно мы перепрофилируем еще один комплекс под вакцины, что позволит нам нарастить объем до 6 млн доз", - подчеркнул Морозов. Объем инвестиций в запуск новых линий, необходимых для производства вакцин, поставил порядка 500 млн рублей. Ожидается в конце марта старт работы новой производственной площадки BIOCAD, за счет чего компания сможет удвоить выпуск вакцины.

Фото: Олеся Курпяева / РГ
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Что касается второй российской вакцины "ЭпиВакКорона" индустриальным партнером ГНЦ "Вектор", где был разработан препарат, стала компания ГЕРОФАРМ. Здесь готовы производить 5 млн однокомпонентных доз вакцины в месяц.

Кроме того, компания продолжит обеспечивать потребность Центра "Вектор" в белке-носителе для выпуска вакцины "ЭпиВакКорона".

За последние несколько месяцев собственный научно-исследовательский центр компании провел разработку технологии синтеза второго компонента вакцины - пептидных антигенов. Образцы продукта будут в ближайшие дни переданы в Центр "Вектор" для оценки качества и возможности организации полного цикла производства вакцины.

Если этот проект будет реализован, дополнительно к объемам "Вектора" будет выпускаться до 5 млн однокомпонентных доз ежемесячно. На такие объемы, отметил глава ГЕРОФАРМ Петр Родионов, возможно выйти уже в июне 2021 года.

"Когда возникла возможность помочь "Вектору" в решении социально значимой задачи, связанной с производством столь необходимой сегодня вакцины от COVID-19, мы активно включились в эту работу. В кратчайшие сроки - буквально за месяц - нам удалось удостовериться, что нашей экспертизы и ресурсов достаточно", - отметил Родионов. - В ближайшие месяцы мы планируем еще активнее работать над повышением доступности вакцины "ЭпиВакКорона" для населения России".

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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