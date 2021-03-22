Производители рассказали о возможностях по выпуску вакцин против COVID-19

Лиофильную форму вакцины "Спутник V" в виде сухого порошка, который разводится непосредственно перед введением, будут выпускать на мощностях компании "Р-Фарм". Об этом сообщил глава компании Алексей Репик на совещании по вопросам вакцинации, которое провел сегодня президент России Владимир Путин.

"Здесь, на Ярославском заводе "Р-Фарм", мы вместе с НИЦ имени Гамалеи начинали работу над вакциной, от маленькой пробирки в лаборатории до реакторов промышленного объема. И, можно сказать, Ярославль стал "мозговым центром" вакцинного проекта "Р-Фарм", - сказал Алексей Репик. - Наша основная работа сейчас состоит в трансфере технологии на другие наши площадки в России и за рубежом, в частности - на наш производственный комплекс в баварском Иллертиссене".

На Ярославском производстве компании в настоящее время разрабатываются новые формы вакцины, более удобные в транспортировке и использовании. Скоро будет выпущена регистрационная серия перспективной лиофильной формы. "Высушенный" вакцинный препарат сохраняет стабильность температуре +2-8 градусов, то есть его можно хранить и перевозить в условиях обычного холодильника. При этом Репик не исключил, что лиофилизат останется стабильным и при условиях комнатной температуры - сейчас проводятся такие испытания.

"Благодаря более комфортному режиму хранения лиофильная форма позволит быстро увеличить охват вакцинацией населения в труднодоступных регионах, что особенно актуально в преддверии весенне-летнего сезона. Кроме того, она повысит привлекательность "Спутника V" для экспортных рынков, в том числе, для стран с жарким климатом, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке", - считает глава "Р-Фарм".

Технология производства "высушенной" вакцины будет перенесена и на другие площадки "Р-Фарм", прежде всего, на новый завод в особой экономической зоне "Технополис "Москва", построенный при поддержке московского правительства. Это будет самый большой биотехнологический комплекс по производству вакцин в Восточной Европе. Здесь будут производить не только "Спутник V", но и облегченный однокомпонентный вариант гамалеевской вакцины "Спутник Лайт".

Последняя поступит в гражданский оборот в апреле-мае.

Наращивают выпуск "Спутника V" и на площадке BIOCAD, сообщил глава компании Дмитрий Морозов. "Мы смогли в сжатые сроки реконструировать свои мощности, что позволило нам начать производство вакцин. На сегодняшний день выпущено уже 3 млн комплектов из двух доз. Параллельно мы перепрофилируем еще один комплекс под вакцины, что позволит нам нарастить объем до 6 млн доз", - подчеркнул Морозов. Объем инвестиций в запуск новых линий, необходимых для производства вакцин, поставил порядка 500 млн рублей. Ожидается в конце марта старт работы новой производственной площадки BIOCAD, за счет чего компания сможет удвоить выпуск вакцины.

Что касается второй российской вакцины "ЭпиВакКорона" индустриальным партнером ГНЦ "Вектор", где был разработан препарат, стала компания ГЕРОФАРМ. Здесь готовы производить 5 млн однокомпонентных доз вакцины в месяц.

Кроме того, компания продолжит обеспечивать потребность Центра "Вектор" в белке-носителе для выпуска вакцины "ЭпиВакКорона".

За последние несколько месяцев собственный научно-исследовательский центр компании провел разработку технологии синтеза второго компонента вакцины - пептидных антигенов. Образцы продукта будут в ближайшие дни переданы в Центр "Вектор" для оценки качества и возможности организации полного цикла производства вакцины.

Если этот проект будет реализован, дополнительно к объемам "Вектора" будет выпускаться до 5 млн однокомпонентных доз ежемесячно. На такие объемы, отметил глава ГЕРОФАРМ Петр Родионов, возможно выйти уже в июне 2021 года.

"Когда возникла возможность помочь "Вектору" в решении социально значимой задачи, связанной с производством столь необходимой сегодня вакцины от COVID-19, мы активно включились в эту работу. В кратчайшие сроки - буквально за месяц - нам удалось удостовериться, что нашей экспертизы и ресурсов достаточно", - отметил Родионов. - В ближайшие месяцы мы планируем еще активнее работать над повышением доступности вакцины "ЭпиВакКорона" для населения России".