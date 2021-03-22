Производство вакцины "КовиВак" в апреле-мае доведут до полумиллиона доз

В течение двух месяцев планируется нарастить производство вакцины от коронавируса "КовиВак" до полумиллиона доз в месяц. Об этом сообщил гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

"Сейчас на складе находится порядка 100 тысяч доз, и мы ждем буквально на днях разрешения ввода в гражданский оборот. Мы планируем где-то в следующем месяце, в течение двух месяцев довести производства до полумиллиона в месяц", - заявил Ишмухаметов в эфире канала "Россия-24".

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что вакцина от коронавируса "КовиВак" Центра имени Чумакова "готовится к вводу в гражданский оборот", и что ее первые партии уже произведены. Вакцина Центра имени Чумакова была зарегистрирована в России 20 февраля.