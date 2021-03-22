Просроченные молочные продукты нашли в 45% российских магазинов

Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" проверила торговые сети на предмет наличия в продаже молочной продукции с истекшими сроками годности. В результате просроченные товары обнаружились в 45% торговых точек.

Всего в рамках исследования проверки прошли в более чем 270 магазинов в 19 регионах. Они коснулись не только федеральных торговых сетей, но и местных.

В "Общественной потребительской инициативе" отметили, что продажа продуктов с просроченным сроком годности - одно из самых распространенных нарушений, фиксируемых Роспотребнадзором.

"Очевидно, что существующих административных и технических решений недостаточно для пресечения подобной практики и предупреждения нарушений. Штрафы в несколько сотен тысяч рублей, конфискация продукции, а также риск административного приостановления деятельности (предусмотренные ст. 14.43 КоАП РФ), не останавливают нарушителей", - отметили в "Общественной потребительской инициативе".

В организации отметили, что объем рынка молока и молочной продукции настолько велик, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию.