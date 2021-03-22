Путин назвал российскую вакцину эффективнее зарубежных

Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные вакцины не дают такой высокой защиты от ковида, как российские.

"Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны, безопасны" , - подчеркнул президент в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса.

Путин также сообщил, что интерес к "Спутнику V" растет за рубежом, несмотря на умышленную ее дискредитацию и информационные вбросы. Так, уже 55 стран уже выдали разрешение на применение этой вакцины на своей территории.

"Только сегодня с одной из индийских компаний подписано соглашение на 100 млн человекодоз", - заявил Путин. Он также подчеркнул, что приоритетом при этом остаются внутренние потребности страны в вакцине. "Надо наращивать темпы вакцинации в стране, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов", - призвал Путин.

Президент также отдельно подчеркнул, что анализ применения российской вакцины "Спутник V" в Мексике и Аргентине не выявил побочных эффектов.

"Правительственные органы в таких странах, как Мексика, Аргентина, провели анализ применения на своей территории, в своих странах нашей вакцины и пришли к выводу, что побочных эффектов нет", - сообщил он.