Путин назвал условия для выработки коллективного иммунитета от COVID-19

Владимир Путин заявил, что для полной стабилизации ситуации с коронавирусом должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения.

"Для этого потребуется 69,8 миллиона комплектов доз вакцин", - сообщил он и отметил, что все ресурсы для производства таких объемов есть.

На сегодняшний день уже более 20 млн доз вакцины от коронавируса уже произведено в РФ.

"С утра только мне докладывали: на 17 марта произведено в РФ 20,1 - Михаил Владимирович (Мурашко - прим. "РГ") сказал, 20 млн 102 тыс. доз вакцины, уже пущено в гражданский оборот 8,9 млн полных комплектов вакцины "Спутник V" и более 115 тысяч комплектов "ЭпивакКорона", - сообщил президент.

Путин также подчеркнул, что безусловным приоритетом должны быть внутренние потребности, обеспечение вакцинами российских граждан. Поэтому призвал продолжить наращивать темпы вакцинации в стране.