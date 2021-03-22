Ситуацию с распространением коронавируса в России удалось стабилизировать, интерес к "Спутнику V" проявляют все больше стран, но Москва никому ее не навязывает, заявил президент на совещании по вопросам вакцинации. Владимир Путин рассказал, что первые партии третьей вакцины уже произведены, и подчеркнул, что надо добиться коллективного иммунитета в нашей стране, а для этого должны быть вакцинированы не менее 60 процентов взрослого населения. Президент сообщил, что сам намерен сделать прививку 23 марта.

Отечественные НИИ разрабатывают целый ряд вакцин против коронавируса, три зарегистрированы в РФ. "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" выпускаются в промышленных масштабах и используются для прививок. Вакцина центра имени Чумакова "КовиВак" готовится к вводу в гражданский оборот, первые партии уже произведены, заявил Путин. В сложных условиях эпидемии удалось в кратчайшие сроки развернуть новые производственные мощности для изготовления вакцин, оценил он. "Созданы по-настоящему передовые биотехнологические производства, которые, по сути, не имеют аналогов в нашей стране - не имели аналогов прежде", - подчеркнул президент.

На совещание пригласили представителей фармкомпаний, производителей вакцин. "Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан", - поблагодарил Путин. Значительную роль в нормализации эпидемиологической обстановки играет массовая вакцинация. В России прививки первым компонентом сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн вакцинированы полностью. "Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты", - подчеркнул президент.

Безусловный успех российских ученых признают и за рубежом. География использования "Спутника V" активно растет. "Даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы, порой откровенные небылицы, интерес к нашей вакцине проявляет все больше государств по всему миру. Разрешение на ее применение на своей территории уже выдали 55 стран", - сказал Путин. Соглашения с иностранными производителями заключены уже на 700 млн человеко-доз в год. Правительственные органы в Мексике и Аргентине провели анализ применения вакцины и пришли к выводу, что побочных эффектов нет. "Для нас это очень важно, потому что это независимая экспертиза", - пояснил президент.

При этом Путина удивили слова "одного из ответственных работников Еврокомиссии", что им "Спутник V" не нужен. "Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем. И в Европе, кстати говоря, многие и не знают, что Россия давно уже выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам", - сказал он. Причем еще 21 января, и лишь 4 марта пришло решение о начале рассмотрения. "Мы никому ничего не навязываем. Но когда мы слышим такие заявления от официальных лиц, возникает вопрос - чьи интересы защищают и представляют такие люди, интересы каких-то фармацевтических компаний или граждан европейских стран? Чем они занимаются, лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", - возмутился Путин. "Ну Бог с ним, это их выбор, пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным", - добавил он.

Президент подчеркнул, что безусловным приоритетом должно остаться обеспечение вакцинами российских граждан. Крайне важно продолжить увеличивать темпы вакцинации. Весь процесс должен быть максимально доступным и удобным. От того, насколько быстро будет выработан коллективный иммунитет, напрямую зависит то, как скоро Россия преодолеет эпидемию и окончательно выйдет из режима ограничений. "Нам нужно во что бы то ни стало добиться этой цели", - поставил задачу президент. Для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60 процентов взрослого населения страны, для этого надо 68,8 млн комплектов доз вакцины. "Все возможности, ресурсы для изготовления таких объемов у нас есть", - заявил он. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что достигнуть коллективного иммунитета можно уже в июле-августе.

"Вакцинация - это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого, - заметил Путин и объявил: - Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра". "Это будет одна из трех наших вакцин, - пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Все они хорошие и надежные". "Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие", - добавил он.

Глава минздрава Михаил Мурашко также сообщил, что клинические исследования "Спутник Лайт" завершены, документы для регистрации подготовлены. Вакцина может поступить в гражданский оборот в апреле-мае.

Безусловным приоритетом должно остаться обеспечение вакцинами российских граждан

Путин расспросил директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга о планах по вакцинации детей. Ученый добавил, что надо будет разделить на группы и начинать с более старших, и не исключил, что форма также будет в виде капель для носа - так удобнее для маленьких. "Я понимаю, что над этой вакциной работал весь коллектив, но есть и конкретный разработчик. Кто этот человек?" - спросил президент. "В первую очередь мой сосед Денис Логунов и его молодые сотрудники", - ответил академик. Путин попросил показать Логунова всей стране. На экране появился ученый. "Более 400 человек участвовали в проекте", - сообщил он. Такой же вопрос президент задал и руководителю центра "Вектор" и попросил дать слово разработчикам - отцу и сыну Александру и Евгению Рыжиковым. Выслушал он и разработчика Александру Синюгину из центра Чумакова. А затем поручил подготовить предложения о госнаградах и материальном поощрении ученых, работавших над вакцинами.

Президент пообещал приехать на запуск производства "Спутника" в Москве и еще раз подчеркнул, что выступает за деполитизацию вакцинной темы в мире и хочет, чтобы общий успех был достигнут общими усилиями.