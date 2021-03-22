Путин: Первые партии вакцины центра Чумакова уже произведены

Новости

В сериал "Бэтвумен" вернули изначальную главную героиню 17:05
Арестован второй фигурант по делу о взятках пензенскому губернатору 17:00
Путин назвал условия для выработки коллективного иммунитета от COVID-19 16:53
Каждый второй из привившихся от COVID-19 старше 60 лет 16:52
Стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 16:51
Ущерб от водной блокады Крыма предварительно оценили в триллион рублей 16:45
Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования "Спутника V" 16:41
Курс евро поднялся выше 89 рублей 16:33
Рослесхоз прогнозируют лесные пожары на юге Сибири и Дальнего Востока 16:29
Вакцина "Спутник Лайт" прошла клинические испытания 16:28
Организаторы Олимпиады в Токио отказались от зарубежных волонтеров 16:23
В Ярославле открыли крупнейший в РФ центр по контролю качества лекарств 16:21
Песков рассказал подробности о вакцинации Путина от коронавируса 16:19
В "Единой России" приостановили членство Белозерцева в партии 16:18
Мишустин назначил Светлану Иванову статс-секретарем - замминистра строительства и ЖКХ 16:17
В России отзывают тысячи Pathfinder с браком "стопов" и режимов движения 16:16
Более 80 млн доз вакцины "Спутник V" произведут в России за полгода 16:12
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России 16:12
МИД РФ: Москва не оставит без ответа санкции ЕС 16:11
Вакцину центра Чумакова запустят в гражданский оборот до конца марта 16:08
Вышел русский трейлер "ведьмовского" хоррора "Заповедь зла" 16:08
Челябинские врачи спасли пациентку с "цитокиновым штормом" 15:47
В Совфеде объяснили, почему Байден отказался от диалога с Путиным 15:46
Роуминг между Беларусью и Россией могут отменить к 2 апреля 15:41
Видеотрансляция: Путин проводит совещание по вакцинам от COVID-19 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 16:04
Рубрика: Власть

Путин: Первые партии вакцины центра Чумакова уже произведены

Текст: Ксения Воронцова
Первые партии вакцины от коронавируса "КовиВак" центра имени Чумакова уже произведены, сообщил Владимир Путин на совещании.

Россия, по его словам, сегодня располагает уже тремя вакцинами. Препарат федерального научного центра имени Чумакова "КовиВак" готовится к вводу в гражданский оборот.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса

"Первые партии уже произведены", - сказал президент.

В сложных условиях эпидемии российские производители в кооперации с научными институтами смогли в кратчайшие сроки решить задачи по развертыванию новых мощностей, отметил он. По его словам, на многих площадках работа велась почти круглосуточно, было внедрено современное и высокоэффективное оборудование, созданы передовые биотехнологические производства.

Он поблагодарил всех сотрудников фармацевтических компаний, производящих вакцины. "Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией", - сказал Владимир Путин.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Фарминдустрия Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Испытания детской вакцины "Спутник V" завершатся уже в этом году
МИД РФ: Москва не оставит без ответа санкции ЕС
Песков не стал исключать угрозы отключения России от SWIFT
За сутки в России подтверждено 9284 случая COVID-19 в 83 регионах
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам