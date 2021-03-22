Путин: Первые партии вакцины центра Чумакова уже произведены

Первые партии вакцины от коронавируса "КовиВак" центра имени Чумакова уже произведены, сообщил Владимир Путин на совещании.

Россия, по его словам, сегодня располагает уже тремя вакцинами. Препарат федерального научного центра имени Чумакова "КовиВак" готовится к вводу в гражданский оборот.

"Первые партии уже произведены", - сказал президент.

В сложных условиях эпидемии российские производители в кооперации с научными институтами смогли в кратчайшие сроки решить задачи по развертыванию новых мощностей, отметил он. По его словам, на многих площадках работа велась почти круглосуточно, было внедрено современное и высокоэффективное оборудование, созданы передовые биотехнологические производства.

Он поблагодарил всех сотрудников фармацевтических компаний, производящих вакцины. "Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией", - сказал Владимир Путин.