Путин: Первые партии вакцины центра Чумакова уже произведены

Россия, по его словам, сегодня располагает уже тремя вакцинами. Препарат федерального научного центра имени Чумакова "КовиВак" готовится к вводу в гражданский оборот.
"Первые партии уже произведены", - сказал президент.
В сложных условиях эпидемии российские производители в кооперации с научными институтами смогли в кратчайшие сроки решить задачи по развертыванию новых мощностей, отметил он. По его словам, на многих площадках работа велась почти круглосуточно, было внедрено современное и высокоэффективное оборудование, созданы передовые биотехнологические производства.
Он поблагодарил всех сотрудников фармацевтических компаний, производящих вакцины. "Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией", - сказал Владимир Путин.